Condena a L-Gante: la picante declaración de uno de los abogados querellantes

El abogado de Darío Torres, uno de los denunciantes del cantante de Cumbia 420 L-Gante, celebró la condena contra Elián Valenzuela, quien recibió tres años de prisión en suspenso, aunque fue absuelto por la privación ilegítima de la libertad.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el querellante Pablo Becerra consideró que "ganaron", porque "lograron la condena de uno de los cantantes del momento".

"El fallo fue por demás atinado, muy bueno. Nos faltó solamente la sentencia por privación ilegítima de la libertad", consideró el letrado, y añadió: "Nosotros pedíamos calificaciones mas graves".

El abogado sostuvo que concurrirán a Casación para apelar la absolución de L-Gante por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, porque hay un fallo de la Cámara de Apelaciones que confirma la existencia del ilícito.

Esas acusaciones fueron modificadas por la Justicia y, de ese modo, el músico logró la absolución.

La denuncia, que se inició por intermedio de unos vecinos de General Rodríguez, provocó que el artista estuviera casi 100 días detenido.

Tras conocer el veredicto, el imputado aseguró que quiere "probar" su inocencia porque "esto todavía no terminó" y remarcó: "Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar de lado a L-Gante, transmitiendo tranquilidad para mis seres queridos que me acompañan".

"Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo", añadió en declaraciones a la prensa, a la vez que consideró: "Aprendí que se puede confiar en la Justicia".

En este sentido, resaltó que siempre estuvo "tranquilo" y no sintió "miedo de ir a prisión".