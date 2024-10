La mujer policía que mató a sus hijos en San Luis tenía deudas por más de 6 millones de pesos

En la mañana del martes, la subinspectora Marina Abigail Silva, de 30 años, mató a sus hijos de 2 y 7 en una casa del barrio Los Fresnos, en la provincia de San Luis. Luego de que el padre de la mujer policía afirmara que la joven tenía deudas, se conocieron los montos que la habrían llevado a tomar la drástica decisión y a pensar en quitarse su propia vida.

Según trascendió, las deudas de Silva ascendían a unos 6,7 millones de pesos con bancos y otras entidades financieras. De acuerdo con el informe presentado por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, el detalle del monto es el siguiente:

Banco Nación, 3.269.000 de pesos.

Montemar, 2.269.000 de pesos.

Credlap, 941 mil pesos.

Mercado Pago, 94 mil pesos.

Argencred, 48 mil pesos.

Bersatex, 33 mil pesos.

Por otra parte, la mujer policía recibió prisión preventiva luego de ser imputada por los delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo, agravado por el uso de arma de fuego. Con esta calificación la acusada arriesgará prisión perpetua como única pena posible en un futuro juicio. Luego, Silva fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial, donde estará alojada por los próximos 120 días.

El caso

Marina Silva asesinó a sus hijos Bautista Silva Funes, de 2 años, y Sofía Ojeda Silva, de 7, entre las 5:30 y las 6 del martes 1 de octubre en su casa del barrio Los Fresnos, en Juana Koslay, San Luis. Más tarde, si bien pensaba en quitarse la vida, fue hallada por otros agentes y detenida.

La mujer aprovechó el momento en que sus hijos dormían, dejó abierta una garrafa y utilizó su arma reglamentaria para realizar un tiro de prueba y luego, tras colocarles almohadas sobre la cabeza, realizó los disparos contra los menores, quienes fallecieron en el acto.

Finalmente, Silva envió mensajes a sus familiares y dejó una carta: “Ni Jonathan, ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños. Perdón, perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más”.