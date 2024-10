Cómo sigue el caso del profesor acusado de enseñar contenido "pornográfico"

Hace una semana, se desató la polémica en Mendoza luego de que se dieran a conocer seis denuncias penales que habían llegado al Ministerio Público Fiscal en contra de un profesor, de iniciales J.V., que dando clases en un colegio privado de la provincia había entregado bibliografía con contenido "pornográfico".

En los primero días del mes de octubre se conoció la situación que habían vivido algunos alumnos del Colegio Corazón de María cuando un profesor de la materia Lengua y Literatura los incitó a relatar en detalle el contenido sexual de un libro que les había hecho leer.

A raíz de esto, los progenitores de los alumnos de esta institución que asistían a la materia dictada por este profesor, realizaron seis denuncias penales en contra del docente.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que el docente está suspendido por 20 días y una investigación se encuentra en curso.

Situación judicial del docente

Mientras que desde el Ministerio Público Fiscal confirman las denuncias y aclararon que por ahora no se procedido con la imputación del docente implicado ya que no habría un delito y las consecuencias que podría recibir tendrían más que ver con una decisión administrativa del colegio de apartarlo de su cargo.

Las denuncias que están siendo evaluadas son todas de padres del colegio Corazón de María y todas corresponden al ciclo lectivo 2024, pero aún no se determina a qué fiscalía serán remitidas, debido a que no se ha determinado si existe delito o no. Por lo que el profesor está denunciado, no acusado.

El posible delito en el que podrían encuadrarse las denuncias es el de corrupción de menores. El docente lleva cerca de 10 años prestando servicios educativos en esta escuela y lo ha hecho en distintos grados, pero los episodios de conflicto ocurrieron con alumnos de quinto año del secundario.

Acciones del colegio

El colegio se expresó a través de un comunicado para los padres de la institución y explicó que: suspendió al docente y le prohibió el ingreso al establecimiento y cualquier tipo de contacto con los estudiantes, ya sea por medios físicos o electrónicos. Esta medida es la más grave que puede tomar la institución, dada la calidad de delegado sindical del profesor. Pero la institución ha decidido la desvinculación definitiva del profesional de la educación y ya se lo notificó sobre esta decisión.

Con esta suspensión, el colegio ha iniciado las gestiones necesarias ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para obtener la autorización para quitarle los fueros sindicales ante las Cámaras del Trabajo. La medida de suspensión se mantendrá de manera ininterrumpida hasta contar con una autorización judicial para la desvinculación definitiva del docente del colegio.

Además, la institución educativa ha dispuesto un acompañamiento especializado para los alumnos y alumnas de 5º año, a través del Departamento de Orientación y el equipo de docentes del nivel secundario, que incluirá sesiones individuales y grupales de contención emocional, asesoramiento académico, y seguimiento personalizado, con el fin de brindarles el apoyo necesario en este difícil momento.

Respaldo del gremio

El gremio de docentes privados se expresó en defensa del profesor y afirma que se trata de un “ensañamiento” contra el docente, además de acusar una presunta “persecución ideológica”.

Desde el gremio SADOP, creen que este caso podría sentar un precedente peligroso sobre la censura y la libertad de enseñanza en las aulas. Por lo que respaldaron al profesor acusado por padres del Colegio Corazón de María tras incluir la novela "Cometierra" en su clase. Obra que forma parte de un programa oficial de Literatura Latinoamericana y Argentina. El comunicado de la organización sindical.

Ante las denuncias que acusaban de "pornográfico" el contenido entregado por el docente, SADOP sentenció en un comunicado oficial: “No es pornografía”.