Juicio a L-Gante: cuándo se escuchará el veredicto del tribunal que lo juzga

El veredicto en el caso que involucra al cantante de cumbia 420 y RKT, Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, se conocerá el próximo 28 de octubre a las 12 horas en el Tribunal en lo Criminal N° 3 del partido bonaerense de Mercedes.

L-Gante enfrenta acusaciones por presuntas "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado" en perjuicio de Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi.

Por un lado, la fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión efectiva, argumentando que existen pruebas de amenazas agravadas y daños cometidos por el artista. No obstante, la defensa, a cargo de Luciano Locatelli, pidió la absolución de su cliente.

Por otro lado, durante la lectura de los alegatos, los abogados querellantes Pablo Becerra, Leonardo Sigal y Rodrigo Aveldaño, en representación del damnificado, solicitaron una condena de ocho años. Justificaron su pedido en la falta de antecedentes penales del acusado, sumando los agravantes correspondientes al caso.

Las últimas palabras de L-Gante

Durante la última audiencia, L-Gante reiteró su inocencia, afirmando que estaba presente porque no quiso pagar dinero. Al mismo tiempo, elogió al fiscal y criticó duramente a los querellantes, señalando que "tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso".

L-Gante reiteró su inocencia ante el juez Ignacio Racca. Foto: NA

Finalmente, L-Gante concluyó: "No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia".