Definen si el hombre que asesinó a su concuñada en Maipú sigue en la cárcel

Este viernes la causa por el último femicidio registrado en Mendoza dará seguramente un paso más hacia un rápido esclarecimiento. El detenido por el asesinato de Abril Morena Bissotto (20) en Maipú enfrentará la audiencia de prisión preventiva y, de no mediar sorpresas, la Justicia confirmará que este hombre continuará en la cárcel y en una complicada situación.

Omar Poblete (34), concuñado de la víctima, está preso desde el pasado 12 de septiembre e imputado por calificaciones que lo llevarán a la perpetua. Se encuentra acusado por femicidio en concurso real con homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. La carátula es doble porque no solo apuñaló y mató a la joven, sino porque también hirió con la misma arma blanca a la hija de ella, de solo 1 año y 9 meses. La pequeña sufrió un corte en el mentón y su vida quedó a salvo de milagro.

Con pruebas contundentes en contra de este sujeto, el fiscal Gustavo Pirrello pidió la preventiva en el penal y hoy expondrá todas las evidencias del caso ante la jueza Marina Martín. La abogada querellante Susana Soleti acompañará esta solicitud, mientras la defensora oficial Mariana Silvestri buscará alguna morigeración.

La defensa, probablemente, intente un arresto domiciliario remarcando que el sospechoso no tiene antecedentes y que no habría riesgos de fuga, en tanto que en cuanto a la imputación, querrán demostrar que no existió un contexto de violencia de género y, en consecuencia, no es un femicidio. Esto lo sacaría de la pena máxima.

Todo este panorama será evaluado por la magistrada interviniente, que luego de escuchar a las partes definirá en el Polo Judicial si Poblete permanece en la cárcel o hay algún tipo de cambio en el expediente.

Horror e inmediata captura

Abril Morena fue asesinada a cuchillazos minutos después de las 9 de aquel jueves, en su casa de calle Padre Vera al 500. Su agresor la sorprendió y la lesionó en el cuello y en el tórax, por razones que aún se desconocen.

El hombre, que por la relación familiar vivía en el sector trasero del terreno junto a su pareja y sus tres hijos, escapó corriendo por las calles y fue atrapado rápidamente por la Policía-ya alertada-en Palma y 20 de Junio. Tenía su vestimenta llena de sangre.

La joven asesinada. Foto: gentileza.

En la escena del crimen los uniformados hallaron el arma blanca utilizada, mientras en el lugar se presentó la esposa del acusado. Declaró que su marido estuvo toda la noche consumiendo drogas-los exámenes toxicológicos dieron positivo de cocaína- y que el ataque lo habría cometido cuando ella fue a llevar a los chicos al colegio.

Poblete, sin forzar ingresos, entró al hogar de las víctimas y las agredió, cuando el novio de Abril no estaba. Este muchacho es el hermano de la pareja del homicida. El operativo en la zona. Foto: Emilce Vargas Ferrara/MDZ.

Nadie sabe por qué este sujeto actuó de la manera que lo hizo. Los testigos, principalmente los familiares, refieren que la joven de 20 años y el detenido prácticamente no tenían relación. Ninguno hizo mención a un conflicto previo o discusión en los últimos días.

Si todos coinciden en que este hombre estaba "perdido" por las adicciones, motivo por el cual lo apartaban y le pedían de manera frecuente que se fuera del domicilio. "Iba y venía, su mujer lo sacaba permanentemente", explicaron. Incluso, había regresado cerca de la medianoche del día del crimen, y desde ese momento no tuvo ningún contacto con Bissotto hasta que la asesinó.