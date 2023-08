Cómo fueron los accidentes de Kaleb Di Masi y qué imputación recibió el trapero

El cantante de trap Kaleb Di Masi fue detenido luego de chocar una motocicleta, darse a la fuga y, a los pocos metros, impactar nuevamente con un automóvil en el que viajaba un hombre con su familia, en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron hoy fuentes policiales.

Ambos accidentes ocurrieron anoche cuando el trapero, cuyo nombre original es Caleb Nahuel Di Masi, de 23 años, conducía un Audi TT color negro en el que iba junto con dos amigos de 19 y 20 años.

Al llegar al cruce de Núñez y Ceretti, el Audi manejado por Di Masi embistió una moto, cuyo conductor quedó herido, tras lo cual el músico aceleró y escapó a alta velocidad, dijeron los voceros. Pero a 200 metros, en la esquina de Núñez y Altolaguirre, Di Masi volvió a protagonizar otro choque, esta vez contra un Toyota Etios en el que iban hombre con su esposa y dos chicos, detallaron los informantes.

Rápidamente se hicieron presentes médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad, ya que el conductor del Toyota había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras el impacto.

Cómo están las víctimas chocadas por el trapero Kaleb Di Masi

El hombre de 43 años y uno de sus hijos, de 10 años, fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta y Pirovano, respectivamente, con politraumatismos, pero sin riesgo de vida. En tanto, el conductor de la motocicleta también fue asistido por una ambulancia, pero no registró heridas de consideración, indicaron las fuentes.

"El muchacho del Audi TT (Di Masi) estaba con la música muy fuerte. Se quiso retirar, no sé si darse a la fuga. No estaba en buen estado. Al hombre del Etios no podían sacarlo del auto. Estaba con su mujer y dos chicos", dijo a la prensa un vecino, testigo del hecho.

En el interior del vehículo que conducía el cantante "Kaleb Di Masi", tal como se presenta en sus redes sociales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad hallaron dos cigarrillos de una sustancia que es presumiblemente marihuana, dos pastillas y un envoltorio que contendría clorohídrato de cocaína.

En tanto, se le realizó al trapero el narcotest, que le dio positivo en consumo de marihuana y negativo en alcohol, añadieron los voceros.

El Audi TT no es de Kaleb Di Masi y tiene varias infracciones

Los pesquisas indicaron que el Audi TT está registrado al nombre de otra persona y que el cantante no tenía registro de conducir ni la documentación del vehículo.

El Audi TT en el que se movilizaba el trapero esta vez registra 10 infracciones por exceso de velocidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por un total de 177.537 pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires el vehículo posee una multa de 43.515 pesos, también por alta velocidad. El Audi TT que conducía el trapero. Foto: Télam

El cantante fue imputado y quedó detenido

Di Masi fue imputado por el delito de "lesiones" por el fiscal de la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia, Alejandro Pellicori.

El intérprete de "Turraka" y "Malcriada" quedó alojado en la Alcaldía 12 de la Policía de la Ciudad, donde se están realizando las pericias correspondientes a la espera de que el juzgado interventor disponga su indagatoria a través de la plataforma virtual Zoom o bien, otorgue su libertad.