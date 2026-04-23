Guerra de familias en Chubut: mataron a un joven un día antes de declarar por la muerte de su hermano

Rodrigo Nieves fue acribillado dentro de su auto en Comodoro Rivadavia, Chubut. Era un testigo clave en el juicio contra Agustín Vera, de una familia rival.

Rodrigo Nieves, asesinado a balazos antes de poder declarar en la causa por el crimen de su hermano en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, volvió a ser escenario de un nuevo hecho de violencia extrema. En este caso, durante la madrugada del miércoles, Rodrigo César Pedro Nieves (24) y su acompañante, Agustina Asencio, fueron acribillados en lo que se presume es un nuevo capítulo de la histórica y sangrienta disputa entre dos familias del hampa chubutense.

El ataque se produjo en el barrio Pueyrredón, tras una persecución que se habría iniciado en la zona de "Las 1008 viviendas". La Policía encontró en la escena del crimen un Peugeot 208 gris en donde Nieves yacía muerto al volante y a Asencio agonizando. Este último terminó falleciendo poco después en la ambulancia.

De acuerdo con la investigación del hecho, a cargo del fiscal Julio Puentes, los disparos fueron efectuados a muy corta distancia y dirigidos específicamente al sector delantero del vehículo.

Pruebas y el contexto del ataque Como pruebas, se secuestró el celular de la víctima para investigar amenazas previas, especialmente tras sus últimas publicaciones en redes sociales donde desafiaba a sus rivales con frases como "agárrense gatos", lo que pudo haber movilizado el ataque.

Es que Nieves debía presentarse este jueves 23 de abril a declarar en el juicio por el homicidio de su hermano Matías Nieves, asesinado en enero de 2025, causa que tiene como único imputado a Agustín Ernesto Vera. Desde la fiscalía creen que el asesinato de Rodrigo fue una maniobra para eliminar al testigo principal y asegurar la impunidad de Vera.