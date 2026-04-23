Un muerto tras un fatal accidente en Panamericana: el traficó quedó totalmente detenido

Un accidente entre dos autos detuvo totalmente el tráfico en el kilómetro 51 de la Panamericana, sentido a Capital Federal. Uno de los conductores murió.

Un fuerte operativo se desplegó en la zona del accidente.

Un mortal accidente de tránsito tuvo lugar en la Autopista Panamericana dentro de los límites de la Provincia de Buenos Aires. Concretamente, el siniestro tuvo lugar sobre el kilómetro 51 del ramal Pila, cuando dos autos colisionaron entre sí. Como resultado, una persona murió en el acto.

El choque ocurrió minutos después de las 9 de este jueves, a pocos metros del Shopping Palmas del Pilar.

El operativo en la autopista Panamericana tras el accidente El siniestro generó un corte total sobre dicha vía en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el tráfico se vio fuertemente afectado y se recomendó precaución para transitar las zonas aledañas.