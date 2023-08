Las medidas que tomó la Justicia para profundizar la investigación sobre el escaneo de retina a cambio de dinero en Mendoza

Largas filas se generaron en los últimos dos días luego de que MDZ diera a conocer que la empresa Worldcoin estaba "escaneando" retinas de los mendocinos en distintos puntos de la provincia a cambio de dinero que en principio era percibido en dólares y luego en criptomonedas a través de una aplicación móvil. La Justicia tomó cartas en el asunto y planea profundizar una investigación que comenzó este viernes. El fenómeno se vio en todo el país y otras provincias podrían tomar decisiones parecidas a la de Mendoza.

Entre las medidas que dispuso la Justicia la primera fue derivar la investigación a la Fiscalía de Delitos Informáticos ya que se trata de un canje de criptomonedas (o dinero en sí) por datos personales. La lupa está puesta en la situación luego del boom del día jueves en el que se vio cómo cientos de jóvenes formaron interminables filas en la plaza San Martín del centro mendocino, situación que se repitió el viernes y hasta hubo personal policial custodiando la zona para ver si se incurría o no en delito.

Desde la Justicia mendocina indicaron que, como una segunda medida, trasladaron a los dos responsables de la empresa internacional dedicada al mundo de las criptomonedas a la comisaría segunda de capital para "prestar colaboración" con la investigación que se está llevando adelante. Las dos personas están identificadas como Fernando Javier Bracciale y Juan Marcelo Vega, de 55 y 57 años respectivamente.

Hasta el momento, según pudo averiguar MDZ, estas personas no han sido imputadas ya que la justicia mendocina "no percibe delito hasta ahora". Sin embargo, las directivas de la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Susana Muscianisi, se basaron en el pedido de informes y se espera que la próxima semana haya avances para que la causa esté en dicha fiscalía para su profundización. Si bien la fiscal aún no percibe el delito, la causa podría tener avances próximamente.

Durante el viernes, se supo que la Municipalidad de Capital labró un acta de constatación a estas personas y dictó el cese de actividad a los responsables de la convocatoria por infringir el art. 13 del Código de Convivencia, ya que estaban usando el espacio público sin autorización municipal correspondiente.

De qué se trata este fenómeno que causó furor

Esta extraña transacción forma parte de "Worldcoin" la nueva obra de Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT, que busca crear una identificación digital definitiva gracias al iris humano. "Estamos creando la red financiera y de identidad más grande del mundo como un servicio público, otorgando propiedad a todos. Y estableciendo el acceso universal a la economía global, independientemente del país o el origen", se lee en un comunicado en el sitio web de Worldcoin.

Como contó MDZ el pasado jueves, el boom en Mendoza comenzó en calle Arístides Villanueva y luego se trasladó a plaza San Martín, en pleno centro mendocino. La gente hacía filas para "dejarse escanear la retina" a cambio de dinero. El hecho se repitió en distintos lugares del país.

Por el momento se desconoce cuántas personas han dejado escanearse, pero a nivel mundial más de 2 millones de personas lo han hecho. Lo llamativo de la propuesta no radica en que las personas puedan confirmar que son personas únicas, sino en que se ofrecen tokens criptográficos gratuitos a las personas que deseen escanear y registrar la información de sus ojos.

Sin embargo, muchos manifestaron sus dudas respecto a esto ya que el proceso brinda un acceso ilimitado a los datos personales generando un riesgo. Algunos críticos argumentan que el escaneo de la retina y el almacenamiento de dicha información sensible representa un riesgo de violación de la privacidad y hacking. Incluso ya existe un país que decidió frenar este proyecto y fue Kenia que ordenó a Worldcoin deje de registrar nuevos usuarios.

La decisión de Worldcoin con Argentina