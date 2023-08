Argentinos "prestan" la retina a cambio de dólares: de qué se trata

Desde hace varios meses en la Argentina se ha visto a un grupo de personas que han estado recorriendo centros, plazas y lugares de alta concurrencia con un llamativo objeto: una esfera plateada. Este grupo de personas ofrece dinero a personas al azar si solo se dejan escanear el ojo.

Esta extraña transacción forma parte de "Worldcoin" la nueva obra de Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT, que busca crear una identificación digital definitiva gracias al iris humano. "Estamos creando la red financiera y de identidad más grande del mundo como un servicio público, otorgando propiedad a todos. Y estableciendo el acceso universal a la economía global, independientemente del país o el origen", se lee en un comunicado en el sitio web de Worldcoin.

Por el momento se desconoce cuántas personas han dejado escanearse, pero a nivel mundial más de 2 millones de personas lo han hecho. Lo llamativo de la propuesta no radica en que las personas puedan confirmar que son personas únicas, sino en que se ofrecen tokens criptográficos gratuitos a las personas que deseen escanear y registrar la información de sus ojos.

Altman espera que Worldcoin logre confirmar si una persona es humana o robot para que de esta forma se pueda crear una ID digital; y también afirma que este trabajo busca que todos reciban un ingreso básico universal.

El Orb que se usa para escanear a las personas

Foto: Worldcoin

Altman empezó a trabajar en este proyecto en 2019 y en un comunicado publicado esta semana señaló que Worldcoin "podría aumentar drásticamente las oportunidades económicas, escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial (IA) en línea mientras preserva la privacidad, permitir procesos democráticos globales y, finalmente, mostrar un camino hacia una renta básica universal".

Que es el "Orb"

Worldcoin se encuentra en más de 35 ciudades de todo el mundo y hay más de 2.000 Orb circulando por cada ciudad buscando a las personas que quieran ser escaneadas, una parte fundamental para recibir "dinero fácil".

El Orb es una esfera metálica del tamaño de una pelota de futbol que es creada en Alemania y su objetivo es que toda la población mundial sea escaneada. En su página web, Worldcoin explica que "hoy en día, la prueba de personalidad es un problema sin resolver a escala global, lo que dificulta votar en línea o distribuir valor a gran escala. El problema es aún más apremiante, ya que los modelos de IA cada vez más potentes amplificarán aún más la dificultad de distinguir a los humanos de los bots". Por ello, el escaneo es una "prueba de personalidad" y busca establecer que un individuo es humano y único.

Worldcoin se encuentra en más de 35 ciudades

Foto: Worldcoin

El Orb es la herramienta utilizada para el registro en el proyecto Worldcoin, constituyendo la parte física del proceso. Sin embargo, una vez que se ha escaneado nuestro iris, pasamos a la esfera del software, donde encontramos tres componentes distintos.

El primero es World ID, un sistema de identidad digital que otorga una identificación única a cada individuo. A continuación, tenemos la World App, una aplicación de auto custodia que facilita pagos seguros. Por último, el Worldcoin Token es una recompensa que se distribuye gratuitamente entre todos los registrados, por "el mero hecho de haber demostrado que son un individuo único".

Por el proceso de identificación, los participantes se llevan además 25 tokens Worldcoin gratuitos -el valor de esta criptomoneda es este jueves de 0,0159 dólares, según él crypto.com- y en algunos casos una camiseta con el mensaje: "Humano verificado".

Jazmín Díaz (21) comentó a MDZ cómo las personas de Worldcoin intentaron escanear sus ojos y el de sus amigas. "Esto ocurrió a principios de abril en un bar. Aparecieron estas personas que nos decían que si nos descargábamos esa aplicación nos daba un dólar por día hasta llegar al máximo, que eran como nueva o diez dólares", comentó.

"Ellos te mostraban un QR donde tenías que escanear la aplicación y como no nos cargaba pregunté si estaba en PlayStore y me dijo que si, cuando me fije vi que había muchas quejas, entonces por temor le hice señas a mis amigos para que no lo hicieran", explicó la joven quien además comentó que las personas de esta aplicación piden no solo escanear los ojos sino también la huella dactilar. Un joven que realizó el escaneo mostró lo que ganó

Foto: MDZ

Otra joven que habló con MDZ y que ya los ha visto en reiteradas ocasiones comentó que se "manejan por lados o lugares populares donde suele haber muchos jóvenes y no sé deben pensar que somos medio boludos que al estar en una situación vulnerable económicamente pensarán que somos fáciles de engañar".

En otras ocasiones, parece haber una especie de trato entre bares que ofrecen un descuento en bebidas si se dejan escanear. Manuel, de 25 años, comentó a MDZ sobre esto: "Estaba con una amiga y esta gente me explicó que ofrecían un 15% de descuento en una consumición y 10 dólares por descargarme, una aplicación que era una especie de billetera virtual. Hice todo el procedimiento, pero no se pudo escanear mi cara, intentamos una y otra vez, pero no funcionó".

En Mendoza, precisamente en la popular calle Arístides Villanueva, se vieron largas filas de gente esperando a que las personas de Worldcoin aparecieran. De diferentes estratos sociales, varios hicieron una fila única y ordenada para esperar a estas personas que no aparecieron.

Polémicas y dudas

Algunos críticos argumentan que el escaneo de la retina y el almacenamiento de dicha información sensible representa un riesgo de violación de la privacidad y hacking. Incluso ya existe un país que decidió frenar este proyecto y fue Kenia que ordenó a Worldcoin deje de registrar nuevos usuarios.

Una declaración de la Autoridad de Comunicaciones de Kenia dijo que tenía preocupaciones sobre: