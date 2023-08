Denuncian robo en un colectivo, pero Seguridad lo desmiente

Pasajeros de un colectivo del grupo 500 manifestaron haber sido asaltados, pero la empresa y el Ministerio de Seguridad lo desmintieron. Desde AUTAM también dijeron que no tienen ninguna novedad y que no hubo denuncias de incidentes en ninguna unidad. Incluso la empresa asegura que la línea no hace el recorrido por la zona donde sostienen que ocurrió el robo. Sin embargo, una pasajera explicó con detalles el robo del que fue víctima, donde perdió un bolso con sus pertenencias, al igual que otros pasajeros.

Una de las presuntas víctimas explicó que pasadas las 17 del miércoles, el micro frenó en la esquina de Roca e Higuerita, en Bermejo, para que se subiera una chica. En ese momento –siguiendo con el relato– aparecieron más de 15 delincuentes que amenazaron al chofer y empezaron con el robo 'tipo piraña'. “Llevaba el celular en la mano y lo llegué a meter en la manga de la campera. Me sacaron una mochila con la plata del día y los cigarrillos”, detalló esta persona, quien explicó que la Policía no tardó en llegar y los pasajeros tuvieron que quedarse a testificar.

El Ministerio de Seguridad informó que no tiene registrado ningún suceso de esas características. Desde las empresas de transporte también precisaron que no hubo novedades de este tipo.