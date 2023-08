Crimen de Morena: los hermanos Madariaga, detenidos por el crimen, estarán hoy cara a cara con la fiscal

Los dos hermanos detenidos acusados de asesinar a Morena Domínguez, la niña de 11 años a quien durante un asalto la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, serán indagados hoy por la fiscal de la causa, mientras que familiares y allegados a la víctima despiden sus restos.

Los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25) por la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien les imputó el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento", que prevé una pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión según el artículo 165 del Código Penal de la Nación.

El encubrimiento está relacionado a que la moto que secuestraron los investigadores en poder de los hermanos Madariaga estaba denunciada como robada el pasado martes, en una causa que también tramitaba en la fiscalía de Bussano, dijeron las fuentes.

Los hermanos Madariaga estarán hoy ante la fiscal. Foto: Policía Provincia de Buenos Aires.

En Lanús velan los restos de Morena Domínguez

En tanto, desde ayer a la noche son velados los restos de Morena Domínguez en la casa de su padre, ubicada en la calle Itapirú al 4300, en la localidad de Lanús.

“Quiero que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla”, dijo Hugo, el padre de la niña, esta mañana en diálogo con la prensa en relación a su exesposa, quien se encontraba de viaje en Salta al momento del crimen. Aparentemente, los padres de la niña se encontraban en conflicto tras su separación y Morena se hallaba actualmente al cuidado de su abuela materna.

El hecho del que se los acusa ocurrió minutos antes de las 7.30 de ayer, cuando Morena Domínguez fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de una causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

El resultado preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora señaló que Morena murió como consecuencia de "un fuerte golpe en la zona abdominal" que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una "hemorragia interna".

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

Mediante un análisis de las cámaras de seguridad del municipio, los investigadores policiales lograron detener a los hermanos Madariaga como los presuntos autores del hecho.

Si bien en un principio los pesquisas habían asegurado que por el crimen de Morena había sido detenido un adolescente de 14 años, el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, confirmó a la prensa que no hay menores de edad vinculados con el hecho.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

Como consecuencia del crimen de Morena, los partidos Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda de los Trabajadores suspendieron los actos de cierre de campaña electoral que estaban previstos para ayer y hoy.

En tanto, ayer por la tarde, decenas de vecinos del barrio donde ocurrió el hecho protagonizaron algunos incidentes y arrojaron piedras contra el frente a la comisaría 5ta. de Lanús, ubicada en la calle Warnes al 3000 de Villa Diamante.

Los reclamos de justicia se multiplicaron frente a la escuela donde asistía la niña como así también frente al palacio municipal de Lanús.