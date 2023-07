Abuso en Chaco: las inquietantes amenazas del exfuncionario a la presunta víctima

Osmar Quintín Gómez, el excandidato a diputado chaqueño acusado de abuso sexual, vinculado al matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, principales imputados junto a su hijo César Sena del femicidio de Cecilia Strzyzowski, se entregó este jueves en una fiscalía de la ciudad de Resistencia y quedó detenido, mientras el Gobierno provincial firmó un decreto en el cual anuncia que el sospechoso ya no cumple su tarea de asesor en la Secretaría de Municipios de Chaco. En este contexto, la presunta víctima del exfuncionario reveló las amenazas que habría recibido de parte de este hombre.

Fuentes policiales y judiciales aseguraron que Quintín Gómez, quien era precandidato a diputado provincial del Frente Chaqueño, se presentó y quedó detenido a disposición de la fiscal Rosana Soto, de la Fiscalía 3, que investiga la denuncia del ataque sexual a una preceptora de la Escuela de Gestión Social "Lucho Lezcano Descamisados", del barrio M.T.D., en la capital provincial.

Según expresó esta mujer en declaraciones a FM Gualamba, el hombre la abusó tras ser llevada engañada el pasado 10 de julio hasta una vivienda de la localidad de Colonia Benítez, con la excusa de que tenía que cocinar para un grupo de personas.

Relató la denunciante que cuando llegó la propiedad se encontraba vacía y que fue el exfuncionario quien primero fue hacia una habitación y cuando regresó estaba desnudo y la tomó con sus manos para luego violarla.

El excandidato preso. FOTO: GENTILEZA DIARIO CHACO

"Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar", expresó la preceptora, haciendo referencia a las amenazas.

Tras el vejamen, radicó el pasado lunes la denuncia ante la Dirección de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco, por lo que la fiscal Soto comenzó a investigar al acusado.

En esa presentación -a la que accedió Télam-, la mujer afirmó que el sospechoso le dijo textualmente: "Si llegás a decir algo te voy a hacer cosas. Si denunciás, tengo mucha gente que te va a hacer cosas a vos y a tu familia. Quedate quieta".

Esto no amedrentó a la víctima, que finalmente declaró ante la fiscal, quien posteriormente solicitó la detención de Gómez en la noche del miércoles. El señalado abusador se terminó entregando a las autoridades.