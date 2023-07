La pareja de Williams Tapón reveló el motivo de la drástica decisión del joven futbolista amateur

Familiares, amigos y cercanos a Williams Alexander Tapón (24), el futbolista amateur que golpeó al arbitro en medio de un partido de fútbol y se suicidó, velaron sus restos en la Sociedad de Fomento del Barrio Agüero, en Gerli.

La despedida comenzó en la noche del martes y se extendió hasta el mediodía de este miércoles, cuando el cuerpo fue inhumado en el cementerio municipal de Avellaneda.

A horas del desenlace trágico e inesperado, se supo que el fiscal de la causa, Mariano Zitto, iba a imputar a Tapón por el delito de ”homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa y en el contexto de un espectáculo deportivo”, lo que prevé una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

En relación a esto, la pareja de Williams contó que él no quería que sus hijos lo vieran en la cárcel y que por ese motivo prefería quitarse la vida.

“En el audio que me manda despidiéndose me pide que cuide a nuestros hijos y me dijo 'prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel', y ahí lo hizo”, explicó Agustina.

En la noche del martes, Priscila - una de las hermanas del futbolista amateur - entregó de forma voluntaria en la Comisaría 6ª de Avellaneda el arma calibre .38 con la que Tapón se suicidó.

El chico de 24 años fallecido. FOTO: GENTILEZA

Esto se debe a que minutos después de la drástica decisión del joven el cadáver fue movido por familiares y amigos desde la vía hasta la vereda de su casa y allí Priscila se guardó el revólver.

Noticias Argentinas pudo averiguar, mediante fuentes judiciales, que Williams tenía antecedentes penales por diferentes hechos delictivos.

En una de las causas fue procesado por tenencia simple de estupefacientes, en otra, que se produjo el 14 de noviembre de 2021, fue acusado por lesiones leves calificadas por el vínculo y, por último, tenía una imputación por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.