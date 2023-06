La cínica entrevista que dio la suegra de Cecilia Strzyzowski antes de ser detenida

Marcela Acuña, la madre de César Sena, el principal sospechoso del femicidio de Cecilia Strzyzoswki, dio una entrevista horas antes de ser detenida, el pasado jueves 8 de junio, cuando la joven llevaba casi una semana desaparecida. En sus dichos, aseguró tener una "mala relación" con la esposa de su hijo y que "la familia de ella jamás me llamó para avisarme" del paradero.

En la puerta de los tribunales en Resistencia, Chaco, la mujer dialogó con el canal local NG Federal. "Venimos a pedir primero que aparezca Cecilia. Y el principal es que como mamá quiero limpiar la imagen de mi hijo. Y vamos a movilizarnos lo que sea necesario. Hemos declarado para que comience la causa porque el fiscal no tiene nada. Es importante que César aporte todo lo que sabe de ella, que hay cosas que ni yo sé porque no me puedo andar metiendo en todo", precisó al comienzo de la entrevista.

La suegra de Cecilia aseguraba tener intenciones de que "qué comience una investigación y ojalá que nos investiguen a todos. A nosotros, al vecino, a la madre, al padre, a los amigos de ella. Pero si lo único que tiene el fiscal son opiniones voladas y nada concreto nunca vamos a llegar a la verdad. Por eso vino César a declarar".

Cecilia falta desde el 1 de junio.

La mujer aseguró que era víctima de ataques de la prensa y que su hijo estaba siendo estigmatizado cuando la investigación todavía no comenzaba: "Estuve el día que él estuvo con ella, y luego se fue. Doy fe de que no estuvo más con ella y no sé con quién estuvo ella después. Teníamos una mala relación así que no hablaba mucho con ella. Desconozco con quién estuvo y con quién se fue. Por eso tienen que empezar a investigar algo porque sino nos quedamos con 'César, César, César' y listo"

Ese jueves 8 de junio, Acuña también lanzó una desafortunada frase sobre las mujeres cuando se enojan: "Pensé que fue solo una discusión de pareja. Fue el viernes y estamos a jueves ya. A veces nos lleva un poquito más tiempo a las mujeres cuando nos enojamos".

Y luego aseguró que la familia de la víctima no había tenido contacto con ella para avisarle que la joven estaba desaparecida: "Me enteré porque la madre de Cecilia salió en los medios a hablar. Ella jamás me avisó a mí. Nadie me dijo nada a mí y me sentí de entrada atacada por todo el mundo. Los familiares de Cecilia nunca se acercaron a preguntar si sabíamos algo"

Por último, horas antes de ser detenida, sostuvo: "A mi hijo le pedí que no saliera a hablar porque tengo miedo de exponerlo y que un tarado lo lastime pensando que es un monstruo". La excandidata a intendente de Resistencia buscó dejar un mensaje político: "Como tenemos una cabeza de Milei y no una cabeza de Cristina, vamos construyendo violencia y después personas agreden a otras".

Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron detenidos en la noche del viernes, una semana después de la desaparición de Cecilia.