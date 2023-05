A cinco años de un doble crimen que conmocionó y marcó un precedente en la Justicia de Mendoza

Sebastián Petean Pocoví está cumpliendo una pena de prisión perpetua por varios hechos: “intento de femicidio” por haber apuñalado a su pareja que estaba embarazada; "doble intento de homicidio" al haber puesto en riesgo la vida de dos policías que intentaron detenerlo en su fuga, y "homicidio criminis causa" por el crimen de dos uniformados que lo persiguieron en moto en la zona de Blanco Encalada, Luján, en la provincia de Mendoza. El relato y toda la locura de aquel día.

Lo que en 2018 debía ser una jornada festiva por un nuevo aniversario del 25 de Mayo, quedó teñido de luto tras conocerse la noticia del asesinato de dos policías que murieron tras ser atropellados por Petean Pocoví, quien huía de los efectivos en una Ford Ranger luego de apuñalar a su pareja embarazada de gemelos en Maipú. Los hombres de la fuerza que perdieron la vida fueron Jorge Cussi (32) y Daniel Ríos (40).

Los policías asesinados. Sus restos fueron velados en el Ministerio de Seguridad

Este caso no solo conmovió a la provincia por lo brutal del doble crimen, sino que un tiempo después marcaría un precedente en la Justicia de Mendoza, al ser la primera condena en la historia de los juicios por jurados.

Una fuga a toda velocidad

La carrera criminal de Sebastián Petean Pocoví comenzó en Maipú el viernes 25 de mayo en horario de la siesta. Se encontraba en casa de su esposa, quien cursaba la semana 20 de su embarazo, y tras una discusión la apuñaló dos veces y escapó.

Al mismo tiempo que la mujer era trasladada en un auto particular a un hospital de la zona, el sujeto huía a unos 140 kilómetros por hora y tomaba la Ruta 82 en dirección al oeste. La Policía ya había sido alertada de la situación y tenía la descripción del auto de Petean Pocoví, por lo que se emprendió la búsqueda con ayuda de un helicóptero.

Lograron visualizarlo a toda velocidad realizando maniobras peligrosas hacia Cacheuta y fue en ese momento en el que el oficial inspector Jorge Carlos Cussi y el auxiliar Daniel Ríos se unieron en una moto a la persecución para frenar al prófugo.

La huida del acusado llegó hasta el destacamento policial de Blanco Encalada y, al verse acorralado ante una barricada de efectivos que le iban a impedir el paso, dio la vuelta en U, aceleró y embistió a los uniformados que estaban en la motocicleta. Los dos hombres murieron en el acto y la camioneta terminó dada vuelta.

Toda la furia del asesino

"El hombre, desquiciado, llegando a la zona donde había un operativo para detenerlo, no solo aceleró su camioneta sino que embistió a los efectivos. Dirigió el vehículo hacia donde estaban los policías y los arrolló haciéndoles perder la vida", contó el entonces jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives.

Automáticamente llegaron más oficiales, lograron sacar ileso a Petean Pocoví y fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján, donde permaneció detenido.

A partir de ahí, todo fue dolor y desesperación. Los policías comenzaron a llorar y abrazarse al ver a sus dos compañeros tendidos en el asfalto sin vida. El doble crimen ya estaba consumado.

El día que el asesino rompió el silencio con MDZ

Un tiempo después, y de forma exclusiva para MDZ Radio, Petean Pocoví habló desde la cárcel sobre la tragedia.

"A los 24 años probé la cocaína y desde hace 2 años que me di cuenta que ya no tenía control sobre ella. Primero lo podía manejar, pero después no pude", comenzó la entrevista.

El hombre relató como fue la jornada del 25 de mayo de 2018: "Venía de 5 días sin dormir, muy paranoico y perseguido. Consumía (droga) todos días, unos 15 gramos. Me gastaba mucha plata. El día anterior tuvimos una fiesta con mi exmujer y de regreso discutimos, por lo que me fui Tunuyán al restaurante de un amigo".

"Seguí de largo y me quería ir a la casa de otro amigo en El Challao, pero no tenía plata y pasé por mi casa. Ahí ella me dijo que tenía olor a alcohol. Después me acuerdo que alguien me perseguía y me encuentro con la Policía disparándome, cuando yo quería volver a mi casa", agregó

"Al otro día se me vino el mundo encima cuando me dijeron que dos efectivos murieron. No podía creer lo que había pasado, me desperté en la comisaría. Por qué me pasó esto reflexiono todos los días. Vivo una pesadilla", relató.

Concluyendo la nota, aceptó la culpabilidad de la agresión a su esposa pero dejó en duda que haya matado a dos personas: "Me voy a hacer cargo de lo que he hecho, yo no sé si maté a los policías, no pueden decir que soy un asesino de policías. Le han hecho un daño a mi familia. Soy un ciudadano común que tuvo un vuelco dramático en la vida, me hago cargo de las lesiones a mi mujer pero no la quise matar".

Petean Pocoví fue condenado en el primer juicio por jurados en Mendoza

Finalmente el 3 de mayo de 2019 y tras varias jornadas de debate y muchas horas de deliberación, el jurado integrado por 12 personas determinó que el acusado era culpable. Uno de los motivos de la demora en el fallo fue que la decisión debía ser unánime.

Los delitos más graves que le indilgaron fueron homicidio criminis causa e intento de femicidio. "Hecho número 4. El jurado lo declara culpable del delito de homicidio criminis causa", dijo el presidente del jurado al terminar de leer la sentencia en la sala de audiencias, en un día que seria histórico. Luego, el juez coordinador del debate, Rafael Escot, condenó a Petean Pocoví a prisión perpetua.