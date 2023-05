Caso Próvolo: así reaccionó el padre de una víctima tras el pedido de la fiscalía

Este viernes finalizaron los alegatos en el tercer juicio del caso Próvolo y la fiscalía pidió 25 años de cárcel para la moja Kumiko Kosaka.

El papá de Daiana, una de las víctimas y primera en denunciar los abusos, habló en MDZ Radio respecto de los alegatos finales y la decisión del fiscal Alejandro Iturbide.

“Es un paso muy importante. Estamos en esta primera instancia satisfechos con la Justicia”, relató Ariel en Según Cómo lo Mires.

Ariel se mostró conforme a pesar de que las acusadas “tienen una defensa muy dura, de mucho dinero, toda la iglesia luchando para que esto quede impune, pero con las pruebas que hemos presentado durante tantos años se ha demostrado quiénes son los culpables. Los primeros están todos presos y vamos por los cómplices”.

Kumiko Kosaka “también fue partícipe necesario en tres hechos de abuso sexual. Era abusadora, cómplice, encubridora”, señaló.

“Buscamos justicia representativa, que represente a todas las víctimas del Caso Próvolo”

Y recordó: “Periódicamente nos reunimos con el colectivo para informarnos, pero en estos años pasaron muchas cosas, nos quisieron hacer callar. La defensa de Kumiko pidió que no se hablara del Caso Próvolo. Le dije a mi abogado, ‘yo no me callo nada’, lo que pasó fue por callar; yo soy el que habla”.