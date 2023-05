Los detalles del accidente del Pulga Rodríguez y los factores que evitaron la tragedia

El Pulga Rodríguez continúa en estado grave luego del accidente automovilístico que sufrió en la mañana del domingo 30 en el cruce de las rutas 157 y 308, a 120 kilómetros de San Miguel de Tucumán. La camioneta quedó destruida y da cuenta no solo de la magnitud del siniestro, sino también de que el jugador de Central Córdoba, ídolo en Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe, pudo haber sufrido consecuencias aún peores en su integridad física.

El accidente que le produjo múltiples traumatismos al Pulga Rodríguez ocurrió mientras el futbolista volvía de Córdoba hacia su casa, tras el triunfo de su actual club por 2 a 0 ante Instituto, como visitante. El 10 llegó con el plantel a Santiago del Estero y emprendió viaje solo hacia su pequeño pueblo, Simoca. En ese trayecto ocurrió el accidente, cuya mecánica continúa en investigación aunque ya hay hipótesis fuertes de cómo ocurrió.

Luis Miguel Rodríguez se accidentó a 50 kilómetros de su pueblo natal y las primeras pericias indican que había neblina en ese momento. Todo indica que el hecho ocurrió en una curva donde había un terraplén y que esa irregularidad de la ruta habría sido clave para provocar el accidente.

"Calculo que el cansancio por tantas horas de viaje pudo haber incidido", comentó Roberto San Juan, el representante del jugador de 38 años, quien también precisó que el futbolista pasó muy bien la noche.

El Pulga Rodríguez evoluciona bien.

Luis Miguel Rodríguez salió despedido del vehículo y "eso le salvó la vida", precisó su representante. "Si él hubiese quedado en la camiseta no había chances de que se salvara". Luego agregó que "no sé si tenía puesto el cinturón de seguridad", aunque todo parece indicar que no.

Otro dato que surgió en las últimas horas pintó la magnitud del accidente: "La camioneta recorrió 3 mil metros y cayó en un río seco que es bastante profundo. La sequía también lo salvó”, agregó San Juan.

Quienes transitaban por el lugar y vecinos de la zona lo encontraron caminando desorientado tras el brutal accidente. El Pulga Rodríguez vio a unas personas "y les pidió ayuda. Pensó que le habían robado, totalmente fuera de sí. No entendía nada. La gente lo reconoció pese a tener la cara destruida y lo asistió". El representante también agregó que de a poco el jugador va entendiendo lo que pasó: "De a poco va a volviendo en sí... No sabía qué estaba haciendo en Santiago".