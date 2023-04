La mujer intensamente buscada en Mendoza había denunciado a su pareja por violencia

El caso de la desaparición de Ivana Molina genera preocupación en Mendoza. La mujer fue vista por última vez a inicios del mes y la familia sospecha de su pareja. Tras varios allanamientos realizados durante los últimos días, la Justicia intenta dar con la localización del sospechoso.

Ivana tiene 39 años y vive junto a su pareja, Carlos Díaz, en el barrio Las Rosas, ubicado en el departamento de Las Heras. Sin embargo, desde el 1º de abril no se sabe nada sobre ella, luego que fuese vista caminando junto al sujeto por las cercanías del barrio Flores, de Ciudad, y el barrio San Martín.

Durante varios días, una de sus hijas la buscó pero no la encontró en su domicilio. Tampoco respondía los mensajes y su última conexión en WhatsApp se produjo el sábado 1º de abril.

Ante la falta de noticias de su madre, el 10 de abril su hija decidió realizar la denuncia de paradero. Un día más tarde, Carlos Díaz fue citado a declarar a la fiscalía en calidad de testigo y, desde ese momento, no se supo nada sobre él.

"Mi sobrina, al ver que mi hermana no aparecía, que no se daba una vuelta por la casa, la empieza a buscar pero no la encontró. Ninguno de nosotros la ha visto desde el 1º de abril", dijo la hermana de Ivana Molina en diálogo con MDZ.

Y agregó: "Después de hacer la denuncia, a Carlos lo citaron a declarar pero no lo detuvieron, siendo que él tenía una denuncia por violencia de género previa, hecha por mi hermana. A él lo dejan que se vaya y ahora él está prófugo".

Dura realidad

Según indicaron, la relación entre Ivana y Carlos era compleja. Además de la denuncia por violencia de género que existía como antecedente, la pareja tenía peleas constantes e incluso el hombre la echaba de la casa.

"Ellos siempre peleaban", dijo la hermana, mientras que destacó que "Ivana se iba de la casa porque él la echaba".

"Ella agarraba sus bolsas, su ropa y la dejaba en la casa de sus vecinos, en cualquier lugar y se iba. Después volvía, pero no volvía por sus medios, sino porque Carlos la iba a buscar. Hay gente que dice que él la golpeaba y se la llevaba".

Con el avance de la investigación, la Justicia determinó que Díaz era sospechoso de la desaparición de Ivana Molina y ahora el caso se investiga bajo el protocolo de femicidio. El pasado domingo realizaron un rastrillaje en la zona del barrio San Martín, pero hasta el momento no arrojaron resultados positivos.

En medio de la preocupación por la desaparición, la familia de la mujer no entiende por qué Carlos no fue detenido al inicio, cuando pesaba una denuncia por violencia de género en su contra. "Es su pareja y sabemos que en la mayoría de los casos es el principal sospechoso, ahora está prófugo de la Justicia".

"Nosotros como familia nos movimos, encontramos el teléfono de Ivana y lo llevamos a la comisaría y hemos hecho difusión por las redes sociales. Lo que pasa es que como sociedad nos hemos acostumbrado a que estas cosas pasen y no debería ser así. Entonces, para que el caso se escuche tenemos que hacer ruido, porque sino es otra persona más desaparecida, como cualquier otra", destacó la hermana de Ivana.