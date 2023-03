Los aberrantes chats entre la banda acusada de corrupción de menores

La investigación por corrupción de menores, en la que está siendo investigado Marcelo Corazza avanza, y personal de Gendarmería Nacional trabaja en la extracción de los datos de los distintos aparatos tecnológicos que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados en los domicilios de los cuatro acusados hasta el momento. En ese contexto, se conocieron una serie de chats entre el líder de la banda y uno de sus colaboradores.

Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, de 47 años, es uno de los imputados más complicados en la causa. Luego de que durante la semana pasada se negara a declarar, se conocieron una serie de chats que mantuvo con Andrés Fernando Charpenet, de 53 años.

“Boludo, lo agarré al hermanito de XXX. Dos veces seguidas lo hice acabar, ya está aflojando más, está más suelto, de a poquito vamos a seguir", expresó Angelotti a Charpenet.

El traslado de Angelotti a tribunales.

Según la investigación, Angelotti es considerado el líder de la banda y, a su vez, el encargado de buscar a los menores en Oberá, Misiones, para llevarlos a Buenos Aires. El pasado miércoles fue indagado por los delitos de "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores" por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, pero se negó a hablar.

Pese a ello, se cree que todos los integrantes de la banda les prometían dinero, viajes a Disney y regalos a las víctimas con la finalidad de corromperlos.

“Le dije escuchame... te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (...) mañana cumple 16 viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: 'Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney'. Y me dijo: 'Bueno dale, dale, sí de una'”, le explicó Angelotti a Charpenet.

En ese contexto, aseguraba que dentro de muy poco tiempo iba a viajar a Buenos Aires con una de las víctimas. "Si vamos para allá, él se prende para eso. Pero cuando vamos vos querés todo, el completo", le indicaba a Charpenet.

Luego, Charpenet le consultó si uno de los menores había empezado a trabajar en una pizzería bajo el mando de Angelotti con otro niño, y al tener una respuesta positiva, dijo: “Un día vas a llegar y van a estar estos dos cule…”.

“Me encantaría eso, en la pizzería con todos enharinados, con la mesa y las nalguitas te gustarían, te imaginas la escena, así el señor tatuado, barbudo… ¿qué hacen acá? ¡No señor! Le pones a los dos contra la baranda y le das”, afirmó Angelotti.

Los chats forman parte de la causa judicial que investiga también a Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001 y actual productor del reality. Tres de las cuatro detenciones.

"No tengo nada que ver con esto, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando. Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que me puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios", dijo Corazza en su indagatoria, aunque luego se negó a responder las preguntas del fiscal y del juez.

Las cuatro detenciones fueron realizadas el lunes 20 de marzo por efectivos de la División Trata de Personas, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

Si bien por el momento se ordenaron solo cuatro detenciones, la investigación judicial continúa, ya que los investigadores están convencidos que la organización está integrada por más involucrados aún no individualizados.