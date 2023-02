Piden investigar como femicidio la muerte de una modelo argentina en México

Ya pasó más de una semana de la muerte de la modelo e influencer Agostina Jalabert (31), oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, hallada sin vida el 18 de febrero en un departamento de Playa del Carmen, México, en compañía de su novio. Mientras se espera el resultado final de la autopsia, su familia tiene sospechas de que se trate de un femicidio.

Esta joven, radicada en Playa del Carmen desde algunos meses, vivía en un departamento con su hermana. Sin embargo, a fines del 2022 se sumó a la propiedad un hombre que había sido novio de Agostina, con quien, al parecer, estaban recomponiendo la relación.

El 18 de febrero a las 7 hora local, la hermana de la modelo llegó al lugar, donde el guardia de seguridad le advirtió de algunas denuncias y hasta la presencia de personal policial por ruidos y disturbios que se habían registrado en el departamento.

Cuando la mujer entró, su cuñado no supo qué explicarle de su hermana-dijo que esta durmiendo- y la perrita que tenían como mascota los condujo hasta el baño. Allí encontraron a Agostina atada por el cuello con un cinturón del toallero, sentada en el piso.

Intentaron reanimarla, pero minutos después los médicos constataron que estaba sin vida. Si bien en un principio la hipótesis inicial fue un suicidio, las dudas de la familia crecen y creen que habría sido víctima de un femicidio por parte del novio.

Por ello, y a la espera de la autopsia y las novedades de la Justicia mexicana, le pidieron intervención a la Cancillería argentina.

"Solicitar la intervención de su Ministerio ante las autoridades correspondientes del Estado de México por la situación de indefensión que vivimos respecto del fallecimiento de mi hija Agostina Jalabert", precisó el padre de la joven, Edgardo, director del hospital Pedro Ecay.

"El procedimiento judicial está cargado de falencias. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado", agrega la nota, dirigida a Santiago Cafiero, ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.