Qué dijo el turista argentino tras el violento robo que sufrió en Chile

Una pareja argentina vivió un duro momento cuando estaba de vacaciones en Viña del Mar, Chile. Es que cuando estaban por ingresar al famoso Mall Marina Arauco se vieron sorprendidos por un grupo de jóvenes que los golpearon y les robaron sus pertenencias. Tras esto, el hombre salió a hablar de lo sucedido.

“La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran”, manifestó Ariel Mansilla, el hombre que sufrió el robo junto a su pareja, en una entrevista con Canal 10.

Y agregó: “Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad. Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”.

Son muchos los argentinos que han informado robos en el vecino país de todo tipo. Desde que le rompen los vidrios de los vehículos a que menores de edad los sorprendan como le pasó a Ariel Mansilla, que fue atacado de espalda por un grupo de 5 jóvenes.