Los estremecedores chats de 12 alumnos imputados por amenazar con violar a sus compañeras

"Está para agarrarla del culo y violarla", "alta trola esa", "le apuntamos con el arma en la cabeza", "llevarlas debajo de un puente, cagarlas a piñas, violarlas mientras les pegamos patadas en la cara", y "después le metemos la pistola en el culo", son algunos de los tanto y estremecedores chats por los que la Justicia imputó a 12 estudiantes de un colegio religioso del barrio porteño de La Boca.

Los estudiantes del colegio San Juan Evangelista están acusados de organizar un plan para secuestrar, abusar sexualmente e incluso asesinar a varias de sus compañeras, a las que tildaron de "feminazis". Los acusados quedaron con restricción perimetral y recibirán las clases de manera virtual.

Todo inició cuando la fiscal porteña Carolina Aneley Zanni, especializada en violencia de género, recibió tres denuncias al respecto, dos de familiares y una del representante legal del colegio.

Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires. Foto: Télam.

Tras la denuncia hubo cuatro allanamientos en los domicilios de los alumnos, en los cuales participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la CABA. La Policía de la Ciudad secuestró los celulares de los alumnos señalados como autores de las amenazas.

Con la información recabada la causa pasó a manos del fiscal Mauro Tereszko, a cargo del área de menores de la Procuración de la Ciudad. Este fiscal se presentó en el colegio e informó que los estudiantes quedaron imputados por el delito de amenazas agravadas. También determinaron una perimetral para evitar el contacto con las estudiantes.

El caso se hizo público a finales de noviembre. La usuaria con el perfil @afterglowflor en la red social X (antes Twitter) dio a conocer la situación: "Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de 4° año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes". El posteo superó las 2.000.000 de visualizaciones.

"Para agarrarla del culo y violarla", "está para descuartizar", "saco el chumbo y las callamos a todas", "alta trol* esa", "llevarlas abajo de un puente, cagarlas a piñas, violarlas mientras les pegamos patadas en la cara", eran algunos de los mensajes que podían leerse en los chats que están siendo investigados y que datan de marzo y agosto.

Los estremecedores chats por los que la Justicia imputó a 12 estudiantes de un colegio religioso. Foto: Gentileza.

En la publicación también se incluyó la captura de una historia de Instagram, donde uno de los adolescentes investigados compartió una foto con sus compañeros, etiquetándolos como "los violines" y agregó: "Soy re violín y no me importa la cana y la put* directora del colegio me la re chupa la put*".

Luego de que los fuertes chats salieran a la luz y se viralizaron en redes sociales, la institución educativa emitió un comunicado, con la firma del sacerdote Alejandro León, representante legal del colegio, donde detalló las medidas tomadas al respecto.

Entre otras cosas, el establecimiento aseguró que "se abrieron espacios de escucha y de diálogo con las y los estudiantes afectados", se apartó a los adolescentes investigados, quienes "continuaran su recorrido pedagógico en forma virtual» y «se presentó todo lo actuado a Supervisión de Dirección General de Enseñanza Privada (DGEGP) y Consejo del Niño, Niña y Adolescente (CNNyA)", entre otras cosas.