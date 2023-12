Horror en Chascomús: una madre y su hijo fueron asesinados en un campo y todo apunta al padre del niño como el responsable

Una mujer de 46 años y su hijo de 12 fueron asesinados a balazos en una estancia del partido bonaerense de Chascomús, y por el doble crimen buscaban a la pareja y padre de las víctimas, informaron fuentes judiciales y policiales.



En tanto, el fiscal Jonatan Robert, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 descentralizada de Chascomús, dijo al canal de noticias TN que no descartaba "ninguna hipótesis", que "no se registraban en principio antecedentes entre la pareja" por denuncias de violencia de género y que "de hecho estaban preparándose para irse de viaje para pasar las fiestas en una localidad balnearia".



El crimen se produjo anoche en un campo denominado "Los Pinos", situado sobre el kilómetro 129 de la Autovía 2, en Chascomús, y las víctimas fueron identificadas por la Policía como María Eugenia Suárez e Ignacio Reddy.



De acuerdo a las fuentes, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó acerca de una persona fallecida.



Una vez dentro de la estancia, los agentes hallaron el cuerpo de Suárez en la cocina, mientras que su hijo se encontraba gravemente herido en un galpón, ambos como consecuencia de disparos de arma de fuego.



El niño de 12 años fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul, donde fue operado, pero finalmente falleció a raíz de las heridas de bala que sufrió.



El fiscal Robert relató que la Policía lo "anotició de que lo que era el deceso de una femenina mayor de edad, producto de lo que podría ser disparo de arma de fuego y un menor herido también con impacto de arma de fuego. Desgraciadamente el menor a las horas termina falleciendo".



"Personal de la fiscalía y quien les habla se hizo presente en el lugar de los hechos, trabajando y encabezando las pericias junto con personal de la Policía Científica, personal del Comando de Prevención Rural de la zona y diversos jefes policiales, realizando distintos tipos de relevamiento y laborales periciales en torno al lugar de los hechos", explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.



Por otro lado, confirmó que "está faltando poder ubicar a lo que sería el marido de la persona femenina fallecida", motivo por el cual ésta tarde llevaban adelante "diversos rastrillajes".



A su vez, el fiscal Robert contó que "la familia se movilizaba en una camioneta que estaba guardada dentro de uno de los galpones de la estancia", lo que les "da la pauta de que si ésta persona se retiró del lugar, lo hizo por sus propios medios".



"Con los vecinos que hemos podido hablar nosotros no nos daban cuenta de una relación conflictiva, en principio, entre el matrimonio. De hecho, estaban preparándose para irse de viaje para pasar las fiestas en una localidad balnearia", aseguró el funcionario judicial y añadió que "no se registraban en principio antecedentes entre la pareja", de denuncias por episodios de violencia de género.



"Para ser prudente no descarto ninguna hipótesis", concluyó Robert.