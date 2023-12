Denuncian que apedrean autos en la avenida San Francisco de Asís para robarles

"Eran las 23.30, estaba pasando por la avenida San Francisco de Asís hacia el oeste cuando de repente siento una explosión", relató Alberto Díaz Telli, a MDZ que recibió dos piedrazos en su auto.

Sin detener el vehículo, a pesar de lo acontecido, Díaz Telli mantuvo su marcha a pesar de la conmoción.

"Por suerte una de las tantas piedras o lo que sea que tiraron pegó en el parante de la puerta trasera", mencionó Alberto, que también comentó que el ataque podría haber derivado en algo mucho más grave.

Piedrazo en el parante de la puerta trasera del auto. Foto: Alberto Díaz Telli, para MDZ.

Piedrazos a los parabrisas de los autos, palos y hasta tiros, son algunas de las situaciones de inseguridad a las que miles de automovilistas han tenido que enfrentar en una de las avenidas más transitadas de la provincia. Quienes circulan por la zona reclaman por más seguridad en avenida San Francisco de Asís.

Piedras que arrojan a los vehículos. Foto: Martín Díaz Telli para MDZ.

"No creo que haya sido un intento de hacer daño, sospecho más una cuestión de robo. Las autoridades deben hacer algo. Puede ocurrir una tragedia en el lugar si esto continúa”, dijo el afectado.

Si bien la situación ya desde hace meses se conoce entre quienes viven en los barrios aledaños, la novedad es que ahora no solo se han recrudecido los ataques en esta zona sino que, además, se producen en plena luz del día.

"Semanas atrás, cerca de las 20, con dirección hacia el Este, en el mismo lugar y a plena luz del día, me tiraron un piedrazo que pegó en el techo del auto. No paré. Al llegar a Paso de los Andes pude ver el daño. Agradezco que no me diera el parabrisas. Habría sido otra la historia”, dijo otro damnificado de la zona que no quiero dar su nombre por preservar su seguridad.

Piedras sobre la calzada de avenida San Francisco de Asís. Foto: Martín Díaz Telli para MDZ.

“Conozco vecinos a los que le han tirado piedras y tiros- continuó-. Espero que se tomen medidas de seguridad en la zona, porque a esa velocidad si alguno volantea puede ocasionar un choque”, señaló.

Según la víctima, que radico la denuncia, autoridades policiales le prometieron más seguridad. "Están alertados, hice la denuncia y me dijeron pondrán más presencia policial. Esperemos que así sea", selló.