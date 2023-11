La complicada situación del acusado de estafar a empresarios y a un influencer con entradas para el Mundial

El Mundial de Qatar dejó muchas alegrías debido a que la Selección argentina se quedó con el título, pero también algún sinsabor, ya que algunos hinchas fueron estafados y una investigación avanza contra un sospechoso que quedó en el ojo de la tormenta. Se trata de Julián Bisignano, quien a través de "Starmine Agency", vendió varias entradas para la competencia mundial

Según la investigación por la cual la Cámara del Crimen confirmó la acusación de estafa en su contra, el imputado vendió tickets por unos 54.000 dólares y, entre los supuestos damnificados que lo denunciaron, está el influencer "Chapu" Martínez, creador de "traeme la copa Messi", además de algunos empresarios. .

Las personas que fueron presuntamente estafadas son: Martín Lucas Martínez, Lucas Bauzá, Francisco Amato, Germán Alamada, Gonzalo Martina, Alejandro Pescio, Martín Tartarelli y Matías Devito.

Bisignano era dueño de la empresa "Starmine Agency", con oficinas en los barrios porteños de Belgrano, Puerto Madero y Villa Crespo. Además, aparecía en los medios de comunicación haciendo promoción de su actividad, en aquellos días de desesperación de los hinchas por viajar al Mundial de Qatar.

Según la denuncia, el paquete ofrecido por Bisignano tenía un costo de 1.950 dólares e incluía las tres entradas para la primera ronda de partidos del evento de futbol.

"Como querellantes ya requerimos la elevación a juicio oral del caso. Estamos muy conformes con la celeridad del proceso y la obtención de medidas cautelares novedosas en delitos patrimoniales, con el llamado a declaración indagatoria, atendiendo la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora que se evidencia en estos casos", consideró Alejandro Drago, abogado querellante en representación de una de las víctimas del caso.

Lo llamativo es que el acusado ante cada pago que recibía no habría entregado recibo alguno y la sospecha de los hinchas fue que, al pasar los días, los tickets no les llegaban y Bisignano justificaba que su "contacto de la AFA" no le había bajado las entradas o que las mismas finalmente iban a ser físicas y no digitales.

Cuatro días antes del comienzo del mundial, en noviembre del 2022, este hombre dejó de contestar los mensajes y bloqueó los contactos para evitar que lo ubicaran. El 24 de noviembre, según la información que Migraciones aportó a la Justicia, el imputado partió rumbo a Colombia.

Al ser indagado, el empresario justificó que la plata que él recibió de los hinchas se la dio a quienes le iban a dar a él las entradas de ingreso y que le incumplieron. Ni el dinero ni los tickets le entregaron sus proveedores, según dijo. "Nunca concebí un plan fraudulento ni tuve la intención de engañar a alguien", dijo.

La Cámara del Crimen confirmó la acusación en su contra y lo dejó al borde del juicio, embargado en 50 millones de pesos.

"Con destacable impulso del Ministerio Público Fiscal, del juzgado y camaristas, que brindaron rápida respuesta a la defensa y la querella, se logró avanzar en la acreditación material de los hechos y la responsabilidad del acusado. Y lo destacable del fallo fue el análisis conjunto de toda la prueba directa y la indiciaria, conforme las reglas de la sana crítica y la forma en que normalmente ocurren los hechos; A veces se comete el error de evaluar la prueba de manera aislada, lo que impide una correcta comprensión de delitos patrimoniales, sobre todo cuando los acusados actúan escudándose en estructura de cartón, cubriendo sus pruebas y manteniéndose en las sombras", consideró el abogado Drago en declaraciones a Noticias Argentinas.