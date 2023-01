La desgarradora carta del padre de Lucio Dupuy: "Tu hermana te nombra"

El juicio por la muerte de Lucio Dupuy se encuentra en la recta final y, a tres semanas de que se conozca el veredicto, Christian, el padre del pequeño, publicó una emotiva carta en las redes sociales. En la misma expresó que experimenta "una tortura constante" y que desea que la vida pase pronto para volver a verlo.

"Deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño", explicó el hombre, cuyo hijo murió en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, donde se desarrolla el juicio.

En la causa, las principales acusadas son la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas está imputadas por "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante", una pena que puede merecer la cadena perpetua.

"Te extraño. Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte, pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí", comenzó Christian en su texto. Y siguió: "Es imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas, imposible olvidar lo desgarrador y doloroso (que fue) verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre, y no así como pasó".

Lucio Dupuy.

El hombre expresó que a "un año y dos meses" de la muerte de Lucio, no puede "entender" qué fue lo que pasó y que nadie le "ha dado explicaciones de por qué pasó todo esto". "Una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa, y tu vocecita diciéndome 'papi'. Tu hermana sigue nombrándote, no te olvida y nunca lo va a hacer, porque tu recuerdo vive en nosotros y, con el amor que te tenemos, jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño", finalizó.

Lucio Dupuy murió a los 5 años en noviembre 2021, en La Pampa. Hasta el momento se investiga un presunto asesinato y, tras 18 audiencias, en diciembre terminó el juicio por su crimen. En los alegatos finales, el fiscal del juicio solicitó la prisión perpetua para las principales acusadas.

Finalmente, el 2 de febrero se reanudará el debate y, para esa jornada, está previsto que el tribunal de a conocer su veredicto, de modo que se conocerá si las sospechosas fueron culpables o no.