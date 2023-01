Cuándo tendrán sentencia las acusadas de matar a Lucio Dupuy

La causa por el crimen de Lucio Dupuy está a solo semanas de tener sentencia contra las imputadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, madre del menor y su pareja.

A más de un año del asesinato, el jueves 2 de febrero los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, pertenecientes al Tribunal de Santa Rosa, La Pampa, darán a conocer si son culpables o no las dos mujeres por el brutal crimen a golpes y el abuso sexual que sufrió Lucio Dupuy.

Luego, en un plazo no mayor a 15 días, se realizará otra audiencia donde el Tribunal confirmará, si son culpables, y qué condena recibirán las imputadas.

Aunque por la imputación solo se prevé prisión perpetua, la fiscal Verónica Ferrero le pidió a los jueces una sentencia justa y correcta contra las acusadas.

El juicio comenzó en diciembre donde ambas mujeres declararon frente al Tribunal. El relato más destacado y que generó enojo fue el de Abigail: "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho".

Aun así, su mamá también tuvo la oportunidad de dar testimonio y expresó: "Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad".

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa, La Pampa. Desde un comienzo se detuvo a su mamá y a su pareja por el asesinato y con el paso del tiempo se comenzó a conocer el horror y maltrato que sufrió el menor de cinco años durante toda su vida.

Abuso, golpes, amputación de sus genitales, violencia verbal y psicológica, todo eso fue el calvario que debió vivir Lucio a su poca edad y que desde un comienzo su papá denunció.

Ahora solo resta saber qué dictarán los jueces en torno a este caso que desde un comienzo conmovió a todo el país y que generó la ceración de la Ley Lucio que consta en establecer capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que entren en contacto con niños y adolescentes y así poder notar si los mismos son víctimas de abusos o agresiones.