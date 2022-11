Ley Lucio: la historia aberrante detrás de una norma que espera por su sanción

Con 228 votos afirmativos, la "Ley Lucio" consiguió la media sanción, de manera unánime, en la Cámara de Diputados. El objetivo de esta legislación es el de prevenir que los derechos de niños y adolescentes sean violados. El foco está puesto en la capacitación obligatoria para médicos, docentes y funcionarios que tengan contacto con menores de edad. El fin de estas capacitaciones será para lograr que se detecten de forma temprana los indicios que señalen casos de abusos, maltratos o abandono.

El trágico caso de posible filicidio de Lucio Dupuy, que habría sido perpetrado por su madre y su novia cuando este tenía cinco años, fue lo que inspiró al proyecto de ley. Martín Maquieyra, representante en la cámara por la provincia de La Pampa (dónde sucedió el asesinato) y coautor del proyecto, contó que, al acercarse a la familia Dupuy, encontró en él una “actitud de querer hacer algo, de transformar el dolor, el horror que habían vivido, en acción”.

"Nadie me va a devolver a mi ángel, pero quiero que hagamos algo para que no le pase a nadie más, para que no lo sufra ninguna otra familia”, serían las palabras que le pronunció Ramón, abuelo de Lucio, a Maquieyra, diputado del PRO. Además, explicó que cree que es necesaria la capacitación en derechos y "las alarmas y alertas tempranas que los niños pueden dar y que son indicios para que se puedan informar estos casos de abuso o maltrato infantil”.

La radical Roxana Reyes, representante santacruceña y presidente de la Comisión de Familia, Mujer y Juventudes, rescató la necesidad de "docentes que puedan detectar una alerta, una mirada, un golpe, una señal, un dibujo. Necesitamos que estén capacitados todos los que trabajan con el sistema de niñez. Necesitamos una Policía, un sistema de seguridad con perspectiva de niñez, que no se deje llevar porque le digan que fue un accidente, un golpe, que se tropezó o se golpeó jugando. Todas cuestiones que un niño no se atreve a denunciar”.

Esta normativa que obtuvo la media sanción es un refuerzo a la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Las tres herramientas que establece para ello son la capacitación obligatoria para personas que trabajen en relación a la niñez, la reserva de identidad de los que denunciaran este tipo de casos y la generación de campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

El horror del caso Lucio Dupuy

La provincia de La Pampa quedó atónita ante el horror de un niño asesinado a los cinco años, pero aún no terminaría de asombrarse. Su madre, Magdalena Espósito y Abigail Páez, su novia, llegaron al Hospital Evita de Santa Rosa, durante la noche del 26 de noviembre de 2021, con el niño sin signos vitales y con muchas heridas generadas por golpes. Ante la situación, ambas acusaron un robo, la agresión de los delincuentes a Lucio y la huida de los mismos.

Fue la investigación del caso la que profundizó el horror y la noticia alcanzó nivel nacional. La misma indicó que existían indicios y antecedentes de maltrato contra el niño por parte de su madre y su pareja.

Además de hallar lesiones el cuerpo del niño asesinado, la investigación reveló abusos sexuales y lesiones en sus genitales. Luego, los peritajes telefónicos dieron nuevos ejemplos del horror que vivió Lucio. Al parecer, los mismos indicaron que le negaban alimentos, golpes de puño en el vientre que le provocaban vómitos, golpes en el rostro, amenazas sobre si llegaba a contar lo que vivía.

El juicio por su crimen comenzará hoy bajo un fuerte operativo de seguridad. Con Magdalena Espósito y Abigail Páez como únicas imputadas, el padre de Lucio, como querellante, pedirá la prisión perpetua para ambas a través de su abogado.