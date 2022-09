Qué condena podría recibir el hombre que le gatilló a Cristina Kirchner

Fernando Andrés Sabag Montiel (35) fue detenido minutos después de gatillar un arma a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese momento permanece detenido y este sábado podría ser indagado. La jueza que interviene en la causa calificó el hecho, pero las pericias y las declaraciones de los testigos y del sospechoso son claves para determinar cómo sigue la causa.

La jueza federal María Eugenia Caucherri caratuló el expediente como homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que contempla de 8 a 17 años de prisión. De todas maneras, la imputación contra Sabag Montiel no será simple. En principio la jueza le tomará declaración a los militantes que se encontraban en la puerta de la casa de la vicepresidenta. Luego será el turno del sospechoso que podría negarse a declarar. También están peritando el celular del sospechoso y buscan dos autos que son propiedad de Montiel.

Otra pericia que se espera es la del arma, que será fundamental. Primero los peritos deben confirmar si la Bersa Thunder calibre .32 automática que portaba el sospechoso funcionaba y si la bala no salió por una falla humana. O si el mismo sospechoso sabía que no andaba y de todas maneras realizó la acción intimidatoria.

Sabag Montiel.

"Para la imputación primero hay que evaluar si el arma funcionaba o no. Después hay que comprobar la intencionalidad del sospechoso. Si era su arma y sabía que tenía un desperfecto en el mecanismo, no existiría tentativa de homicidio sino otro delito, como amenaza simple, ya que era consciente que esa pistola no era apta para causar la muerte, explicó el abogado Sergio Carreño a Mdz. En ese caso la pena máxima es de 3 años.

Si el arma funcionaba pero fue el sospechoso quien no sabía disparar, para Carreño al no existir daño material -es decir la bala no salió- podría ser difícil comprobar la intencionalidad de la tentativa de homicidio.

Por su parte, el abogado Pablo Cazabán sostuvo que se trata de un claro caso de tentativa de homicidio y si bien no existe la figura de magnicidio dentro del Código Penal, en el caso de Montiel su situación podría agravarse si se compruebe que actuó motivado por el odio, tal como sugirió un amigo del hombre y hasta las declaraciones realizadas por Montiel antes del hecho en medios de comunicación.

"Es un claro caso de homicidio en tentativa aunque el resultado no sea el que el disparador quería. Como defensor se podría plantear que se trató de un homicidio en grado de tentativa inacabada, es decir, que al sospechoso le faltó accionar la corredera para completar la acción", explicó. Si bien la pena para este delito es la misma que la de homicidio en grado de tentativa, a la hora de la condena, el sospechoso podría recibir la pena mínima que contempla el Código Penal.

Otro de los aspectos a determinar es si se trata de una persona imputable o incapaz, en ambos casos podría ser considerado un peligro para terceros y ordenar su internación en un centro de salud mental.