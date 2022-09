El error que cometió el detenido y que salvó a Cristina Fernández de Kirchner

Luego de algunas horas del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, la pistola que utilizó Fernando André Sabag Montiel comenzó a ser peritada. Si bien explicaron que "estaba apta para ser disparada", hubo ciertos errores del acusado que "salvaron" a la vicepresidenta de terminar herida o muerta.

La Bersa Thunder calibre .32 automática se encuentra en el centro de las miradas y los especialistas tratan de buscar una explicación para entender qué ocurrió el jueves por la noche. Para Florencia Adorante, licenciada en Criminalística y perito en mecánica de armas, el primer error fue humano.

"Por la distancia en la que gatilló, lo más probable es que hubiese sido un disparo mortal. Si bien hay muchas fallas que puede tener el arma, tanto en el mecanismo como en la munición, aparentemente y por cómo encontraron el arma, sería un error humano", explicó Adorante a MDZ.

Desde anoche, los peritos están analizando la mecánica y si en especifico la pistola tenía algún tipo de desperfecto. Se trata de armas que se consiguen en el mercado negro a unos 70 mil pesos y que, para cortar esos circuitos, pueden presentar errores. Según la perito, el tener parte de la numeración borrada y los mecanismos de limado "pueden también afectar el funcionamiento del arma".

Sin embargo, el "error" más grave que cometió Sabag Montiel y que salvó a Cristina Fernández de Kirchner fue que "no subió las municiones a recámara". "No accionó la corredera hacia atrás para poder alinear la munición con la aguja percutora y que se produzca el disparo".

Por la experiencia en Criminalística de Adorante, Sabag Montiel no sería un tirador experimentado. "Hay dos características que no son vinculantes, pero que a mí me hacen pensar que se trata de una persona que no sabe utilizar armas", afirmó.

"Primero, porque no accionó la corredera hacia atrás, algo que podría haber hecho no necesariamente en el momento del disparo, sino antes de acercarse al tumulto de gente. Y como segunda característica es que los tiradores experimentados o personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad no colocan el dedo en la cola del disparador hasta el momento de ejecutar el disparo", agregó la especialista

Y añadió: "En el video ves que constantemente tiene el dedo en el gatillo, en la cola del disparador. Pero esto es algo que te enseñan y que automáticamente sale".

El arma

Fernando André Sabag Montiel le disparó a Cristina Fernández de Kirchner con una pistola Bersa Thunder calibre .32 automática (7.65 mm), que en su base poseía una numeración numeración parcial terminada en 250.

Los cargadores de ese modelo están diseñados con una sección extra de agarre, por lo que todos los dedos de la mano que dispara se acomodan. El diseño con cañón fijo ayuda a la precisión y la alineación de la recámara con el primer cartucho del cargador le otorga un confiable ciclo de disparo y recarga.

El armazón tiene un largo resalte sobre las cachas, que protege al pulgar del tirador de ser herido por el martillo o la corredera. Esta pistola tiene una amplia variedad de mecanismos de seguridad: un seguro manual en la corredera que bloquea el martillo, un desconector que evita el disparo si el cargador no está insertado, un gatillo de doble acción, percutor inercial e incluso un seguro de gatillo activado con llave en algunos modelos.

Además, en ciertos modelos también tienen un percutor con seguro automático.