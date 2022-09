Los padres de Guadalupe Codes: "Nos fuimos del país por el maltrato que sufrimos"

Pasaron solo cuatro días desde que los padres de Guadalupe Codes escucharon la sentencia contra las dos médicas mendocinas acusadas de la muerte de la pequeña. La impotencia y la bronca aún persisten y aseguran que esperan que la fiscal apele el fallo para "ver a las dos médicas presas".

Las pediatras del hospital Español Viviana Bacciedoni y Andrea Piatti fueron acusadas de suministrarle a Guadalupe, de 9 años, una inyección en la columna cuando debían hacerlo por vía intravenosa para su tratamiento contra la leucemia. Si bien dos días después volvieron a suministrarle la medicación, esta vez de la manera correcta, la niña fue desmejorando su hasta que falleció el en noviembre de 2015.

Los familiares de la pequeña

Mauricio Codes en diálogo con Mdz desde España, donde se encuentra radicado junto a su familia, no ocultó la bronca que sintió al escuchar la condena del tribunal compuesto por Agustín Chacón, Diego Lusverti y David Mangiafico contra las médicas Viviana Bacciedoni (56) y Andrea Piatti (41).

Las pediatras del hospital Español fueron condenadas a 2 años de prisión condicional y 5 años -en el caso de Piatti- y 6 -Bacciedoni- de inhabilitación para ejercer la medicina. Es decir, ambas fueron encontradas culpables de homicidio culposo, pero recibieron la pena mínima, hecho que las hace no pisar el penal.

"Es una burla, las encontraron culpables y no les dieron el máximo de la suspensión de la matrícula por matar a un niño", dijo Mauricio y agregó "sabemos que hubo dolo, intensión de matar, ya que siendo ambas profesionales de primera línea sabían cómo actuar, qué hacer para que esto no sucediera, como etiquetar las jeringas entre otras tantas irregularidades y no lo hicieron".

La familia espera que la fiscal apele el fallo en la Corte para que ambas vayan a prisión.

"Se seguirá peleando para que queden presas. Nosotros siempre supimos que se trató de un homicidio y tienen que pagar con prisión efectiva", precisó Mauricio.

En relación al juicio, si bien la madre de Guadalupe, Andrea, viajó desde España para presenciar las primeras audiencias, decidió regresar antes de la sentencia. Guadalupe y su papá

"Fue durísimo escuchar a los médicos cómo mentían en el juicio y cómo nos trataron de mentirosos a nosotros los abogados defensores. Sabemos cuál es su trabajo, pero podrían haberlo hecho con altura. Hasta llegaron a decir que sabíamos que le habían puesto mal la inyección, cuando es mentira", explicó y sostuvo que "sospechamos cómo iba a ser la sentencia por eso decidimos quedarnos en España".

El matrimonio con su hija menor se radicó en España al poco tiempo de la muerte de Guadalupe.

"Mi esposa no quería vivir más en Argentina con todo lo que pasamos. Con el maltrato de los médicos, los enfermeros tanto del hospital Español como del Notti. Vimos tantas irregularidades que quisimos irnos del país y no pisarlo más. No queremos que si nuestra otra hija necesita atención médica sean esos profesionales quienes la atiendan", finalizó.