La "inocente" carta que escribió el sospechoso por el doble parricidio de Vicente López

Luego de que se conocieran audios y chats entre Martín del Río y sus padres, durante los últimos días de vida del matrimonio, el hombre escribió una carta desde la cárcel, donde está detenido acusado del doble parricidio. Con "inocentes" palabras, Del Río negó las acusaciones en su contra y remarcó: "Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres".

"Hola, soy Martín Santiago Del Río. Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas", arrancó la misiva el apresado por los homicidios de José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso, ocurrido el pasado 24 de agosto.

Y agregó: "Mi padre me enseñó lo mucho o lo poco que soy. Quique fue mi padre, mi amigo, mi maestro, y siempre tenía la palabra justa en el momento preciso. Ya sabíamos, por el tono de su voz, si algo pasaba", sostuvo.

Por su parte, a su madre la describió como su coequiper, una persona que siempre estaba "atenta a todo" y ponía por encima a su familia. "Preocupada y atenta por si alguien necesitaba algo, súper amiga de sus amigas. Ella era mi mamá. Termino el colegio y a los 17 años arranco a trabajar con mis padres".

"Mi padre tenía varias empresas de seguridad y limpieza y algunos garajes en Capital. Yo arranco en el negocio de los garajes aprendiendo de él todo el tiempo. Trabajando con ellos nuestra relación creció a niveles únicos. Éramos súper compinches en todo. Sume mucha experiencia de él y de mi madre. Siempre súper trabajadores. Únicos. La familia y el negocio eran lo más importante", afirmó.

En relación a la situación entre él y sus padres, Martín Del Río indicó que "toda la vida lo único que hizo fue hacerlos felices". "Todo lo que pude hacer lo hice. Desde el cariño, el afecto, el disfrute, estar presente siempre. Dos momentos fueron cruciales para nuestras vidas: la enfermedad de mi madre y mi padre. Dos enfermedades neurológicas graves. En ambas con mi hermano peleamos y luchamos para poder superarlas y le ganamos a las dos. Fueron momentos duros de angustia y dolor".

Finalmente, luego de hablar sobre su pareja y remarcar esa relación como "maravillosa", Del Río negó la acusación que pesa sobre él. "Diego, hermano querido, solo decirte que te amo. En mi vida hubiese hecho una cosa así".

"Nunca. Viejos los amo y los voy a amar toda la vida. Gracias viejitos amados. Voy a luchar para saber qué les pasó. Soy inocente. Me mataron a mis padres".