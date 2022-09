Acompañó a su amigo a entregar un pedido y murió en la ruta

Un terrible accidente ocurrió este jueves en la ruta 40 a la altura de San Juan cuando tres personas murieron. Una de las víctimas acompañaba a su amigo a entregar un pedido cuando ocurrió el choque. El conductor sufrió lesiones pero logró sobrevivir.

El jueves se produjo el choque entre una camioneta Toyota Hilux, un VW Up y un camión Mercedes Benz. De acuerdo a los investigadores, el conductor del Up intentó cruzar la ruta 40, pero no habría calculado bien la distancia y impactó contra la camioneta. La violencia del impacto hizo que la camioneta terminara chocando contra el camión.

Como consecuencia dos personas que viajaban en la parte trasera de la Up murieron en el acto, al igual que el acompañante de la Hilux. De acuerdo al Diario de Cuyo, las víctimas fueron identificadas como Nora Monjes (70), Juan de Dios Diaz (82) y Emanuel Pérez.

El terrible accidente que dejó tres víctimas fatales

Fuente: Diario de Cuyo

Pérez, de 32 años, viajaba acompañando a su amigo Nahuel Zeballos (27) en la Hilux. El conductor debía entregar un pedido en Pocito y le dijo a su amigo si lo acompañaba. Ambos salieron de Rawson con dirección al sur cuando ocurrió la tragedia.

Zeballos logró sobrevivir y permanece hospitalizado con politraumatismos. Este viernes la familia le comunicó que su amigo falleció y debieron sedarlo.