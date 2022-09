Citan a la exempleada doméstica de Wanda Nara y Mauro Icardi a declarar contra la pareja

En los últimos días, María del Carmen Cisneros, de nacionalidad uruguaya, denunció en los Tribunales Federales de Comodoro Py al matrimonio Icardi por reducción a la servidumbre y trata de personas.

La denuncia penal quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y el juez federal Julián Ercolini. También le dieron intervención a la Procuraduría contra la Trata de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mangano. El organismo, a través de un equipo de especialista, también tiene previsto mantener un encuentro con la mujer antes de ratificar la denuncia.

Cisneros viajó en 2019 a Francia para asistir en los quehaceres domésticos a Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos. Nara se comunicó con ella vía telefónica y le ofreció: 600 euros mensuales para trabajar por cinco días por semana con dos días de descanso. Cisneros, que ya había se desvinculado laboralmente del matrimonio en 2014, se entusiasmó y aceptó la propuesta.

Le enviaron los pasajes y se tomó un vuelo rumbo a París.

La mujer contó en su denuncia que vivió durante unos meses en un amplio departamento en Francia. Wanda Nara visitaba el lugar cada quince días con sus hijos. Luego, en abril de 2020, cuando ya arreciaba la pandemia en todo el mundo, se trasladó junto a la familia Icardi a una casa con una amplio parque en la ciudad de Como, en el norte de Italia. Allí, según la denuncia de Cisneros, comenzó el calvario.

Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños y no le pagaban el sueldo acordado, tampoco tenía días descanso y sus jefes, Icardi y Nara, no le entregaban el permiso de trabajo prometido porque le explicaban que “estaba suspendido”. Incluso, según el escrito presentado por su abogado Alejandro Cipolla, llegó a recibir maltrato verbal.

En Julio de 2020, la exempleada doméstica se quedó al cuidado casi un mes de esa casa acompañada de “conejos, perros y gallinas”. La familia regresó a Francia. Cisneros denunció que no tenía dinero, ni documentación y apenas algo de comida. “Estuve un mes aproximadamente comiendo las sobras que habían quedado, las cuales la mayoría estaban en mal estado”, relató la mujer que también entregó fotos de un plato de arroz y un documento oficial en italiano.

Es que la exempleada también contó que, una amiga de Wanda Nara, la condujo hasta una oficina especial del estado italiano para solicitar “asilo político” para poder continuar residiendo en Europa. “Me dijeron que tenía que manifestar que no podía estar ni en Uruguay, ni en Argentina”. Y, además, agregó que “todo el tiempo me hicieron sentir que no era nada, por lo que llegué a tener ataques de pánico”.

Cisneros reveló tuvo que entregar su teléfono celular a sus empleadores para le borrarán todo el contenido del mismo. Allí, había audio, fotos y mensajes dirigidos a familiares y amigos suyos donde les contaba lo que estaba a sucediendo.