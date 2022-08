Cuál es el club grande que quiere contratar a Mauro Icardi si se separa de Wanda

Mauro Icardi aún no definió del todo su futuro futbolístico. El jugador del PSG no viene teniendo tiempos felices, ya que además de encontrarse sumergido en fuertes rumores de separación con Wanda Nara como parte de una relación que se ha vuelto tensa, su actualidad dentro de la cancha no es de las mejores.

De hecho Icardi no se encuentra hoy por hoy en la lista de convocados del club francés de cara al partido que este sábado su equipo disputará frente al Clermont en el estreno de la Ligue 1 francesa. Con este panorama, es normal que desde hace tiempo circulen versiones sobre dónde estaría su destino deportivo.

Por estas horas, Mauricio D’Alessandro reveló que un importante club europeo estaría interesado en el jugador pero con la estricta condición de que Icardi se separe de Wanda Nara. Invitado a Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el abogado contó que habría recibido una información a través de Mariano de la Canal, más conocido como 'el fan de Wanda'.

“Me acaba de contar algo importante, un último momento”, contó D'Alessandro. Y agregó: “Hay una oferta del Real Madrid para Icardi”.

El club español parece ser uno de los equipos interesados en los servicios del delantero argentino, aunque sí llama la atención la supuesta exigencia que tendría con el jugador para poder ficharlo. Por lo visto, en Madrid no estarían dispuestos a tolerar ningún tema extradeportivo con sus jugadores, no sólo para que se centren en sus actividades dentro de la cancha sino también para tener un vestuario tranquilo.

Tras escuchar el relato de D'Alessandro, Lussich se mostró de acuerdo con esa versión y avivó la polémica: “Basta de Wanda. Les rompe las pelotas que esté en el medio y tengamos en cuenta que estamos hablando de la Casa Blanca, el equipo número uno de España. A ella no la quieren de mánager”.

En el medio de todo esto, Icardi todavía no define cuál será su siguiente paso en lo deportivo y sigue en el ojo de la tormenta por los comentarios que se han filtrado respecto a su relación con Wanda. ¿Cuál será el rumbo del actual delantero del PSG?