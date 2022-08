Wanda Nara mandó al frente a su exempleada y mostró su vida llena de lujos

Luego de que su ex empleada Carmen la acusara de dejarla varada en Milán y tras haber sido una vez más el foco de todas las miradas, Wanda Nara salió a apagar el incendio a través de sus redes sociales. Si bien la mujer se retractó luego, Wanda eligió por exponer fotos de prueba que dan a entender que la mujer era parte de la vida cotidiana junto a su familia.

La empresaria fue abordada por los medios en el aeropuerto y se mostró sorprendida por la versión de su ex empleada. “No sabía nada. Me parece rarísimo y me sorprende un montón. Conmigo tiene otra relación. Me parece muy raro todo lo que salió. Tenía una relación muy linda, casi familiar”, explicó.

Wanda dijo sentirse dolida por los comentarios de Carmen, lanzándole a los periodistas que esta es “es una traición más”. Horas más tarde, y sabiendo que el foco de las especulaciones y las diferentes versiones iba a surgir, decidió subir a sus stories de Instagram una serie de fotos que muestran a la mujer como parte del día a día de la familia, compartiendo viajes y lujos.

Entre estas imágenes subidas, puede verse a Carmen festejando junto a la familia el cumpleaños de Mauro Icardi como parte de un video, además de unas fotografías que la muestran siendo parte de varios paseos, junto con bares, restaurantes, playas como las de Dubai, Maldivas y demás.

El conflicto surgió cuando Carmen acusó a Nara de haberla dejado varada en la casa de campo de Milán, en una de las residencias que tiene la familia Icardi en ese país. Incluso se llegó a decir que la mujer se encontraba indocumentada y sin dinero.

Esto fue desmentido momentos después, con la mujer llorando en un audio que se filtró y desmintiendo haberla pasado mal en Milán.

“Yo no tengo nada que decir, ella me ha regalado ropa y conocí todo el mundo. Es muy generosa pero los periodistas son muy chusmas, dijeron cosas que no son”, declaró Carmen.

En el programa LAM, se dijo que Wanda contrató a una agencia para tramitar el regreso de la empleada al país. Sin embargo, y luego de haber sido consultada por esta situación ante los medios de prensa, la empresaria reaccionó e hizo un descargo en sus redes sociales para despejar dudas de los supuestos malos tratos que recibió Carmen y exhibió varias fotos mostrando el vínculo que sostenían.