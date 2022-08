Fusilaron a una chica de 15 años en la puerta de su casa en Rosario

Una adolescente de 15 años fue fusilada en Rosario, Santa Fe por dos sujetos que viajaban en moto. Creen que los disparos no eran para ella sino a uno de sus familiares.

Zoe Romero estaba en la puerta de su casa ubicada en la zona oeste de Rosario cuando dos hombres a bordo de una moto pasaron a los tiros. Del lugar encontraron al menos 10 vainas servidas de dos calibres: 9 y .40.

Si bien la chica fue trasladada por su familia en un auto particular al hospital, su cuerpo recibió cinco impactos de bala y no resistió.

Por el momento no hay precisiones sobre el crimen. Si bien los investigadores sospechan que las balas no estaban dirigidas a Zoe, no informaron quién era el objetivo de los asesinos. Asimismo, producto de la ráfaga de balas también fueron heridos una pareja y un niño de 4 años, familiares de la adolescente.

En lo que va del mes de agosto, en Rosario ya asesinaron a dos menores en presuntos crímenes vinculados al narcotráfico. El lunes asesinaron al pequeño Lucas Vega de 13 años.