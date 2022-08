Importante operativo contra una secta criminal acusada de trata y medicina ilegal

Un importante operativo realiza desde la noche del viernes y la mañana de este sábado la Policía Federal que tiene como objetivo desbaratar a una secta que opera en Buenos Aires y está sospechada de robar dinero y propiedades a sus víctimas. La encargada del edificio donde funcionaría la banda criminal sostuvo que allí solo se juntan a leer filosofía.

Durante el operativo, 6 personas fueron detenidas y se concretaron 502 allanamientos en distintas sedes que tendría la organización que operaba captando a personas vulnerables para su explotación sexual y laboral.

Uno de los allanamientos se realizó en un edificio de Villa Crespo donde funciona la Fundación Escuela de Yoga de Buenos Aires, que sería la sede central de la organización.

De acuerdo a la investigación, las personas que eran captadas por la secta eran sometidas a "distintos tratamientos con medicación que alteraba sus voluntades", con el fin de que firmaran poderes de sus bienes a favor de los miembros de la organización. Se estima que hay unas 300 víctimas.

La encargada del edificio de Villa Crespo, Bárbara, dialogó con TN y contó que cuando la Policía ingresó para hacer el allanamiento "había unas 50 personas leyendo filosofía y tomando un café".

La joven sostiene que en el lugar solo se realizan clases de yoga y se juntan a debatir libros de filosofía. "Acá no hay menores de edad y no hay nadie obligado a nada. Ya nos investigaron y todos fueron sobreseídos en la causa. No entiendo por qué insisten. Acá no hay nada", dijo la mujer.