El doloroso testimonio de la mamá de Malena: "Lo conoció por Instagram"

El dolor inunda a la familia de Malena Antonela Choconi (21), una de las víctimas fatales que dejó la persecución seguida de un choque en avenida Panamericana. La madre de la joven llegó muy temprano hasta el lugar del hecho porque su hija le dio datos sobre lo que sucedía y una fuerte advertencia: "Mamá, tengo miedo". Con la confirmación de su muerte, su madre dialogó con los medios y aclaró que conoció al conductor del auto "hace dos días por Instagram".

"Mi hija es la primera vez que veía a este chico. Aceptó la invitación por Instagram para ir a tomar algo y me dijo que todo estaba bien. Hace dos días que venían hablando por las redes, pero yo pensé que venían ellos dos solos", expresó su madre.

Durante el tiempo que estuvo con el joven, Malena envió la geolocalización. Sin embargo, horas más tarde, un mensaje la alertó sobre el hecho. "A las 4.33 me dijo 'mamá estoy llorando, nos persigue la policía y no sé por qué". Finalmente, envió casi la ubicación exacta del lugar del accidente y, segundos más tarde, ya no respondió los mensajes.

Las imágenes del accidente.

"En las cámaras de seguridad se ve como se intenta bajar del auto, pero no la dejaron. Mi hija es una chica de bien, ella es todo para mi. Lo único que quiero es justicia, quiero que investigue como fue la persecución. Ella se asustó y me lo dijo", dijo la madre.

En relación a esa salida que terminó con la muerte de Malena, la madre de la joven dio un mensaje hacia las mujeres y madres de ellas. "El único mensaje que tengo es que no acepten invitaciones por redes sociales. A las mamás, que tengan más diálogo con sus hijas".

Un auto robado

En medio de los peritajes realizados en el lugar del accidente, un hombre se acercó y confirmó que el auto fue robado "el sábado a la noche".

"Se lo robaron en Escobar a mi papá. Le apuntaron cuatro tipos de entre 20 y 25 años y, a punta de caño, lo bajaron y se llevaron el auto", expresó el hombre.

En relación a la patente del Volkswagen Vento, el hijo de la víctima del robo explicó que "tiene la patente adulterada de otro Vento de San Isidro". "Dicen que es una banda".

Joel Galván (25) era el sujeto que manejaba el auto al momento de la persecución que terminó con la vida de tres personas, incluida la de él. Apodado como "El Gordo", Galván estaba procesado por robo con una pena condicional de 3 años. Además, de ser descubierto con autos robados, el joven adulteraba las documentaciones de los mismos.

Este viernes, su familia confirmó que Galván delinquía.