Identificaron a las víctimas de la persecución y muerte en Panamericana

Tres personas murieron y otra se encuentra gravemente herida luego del choque entre un automóvil y un camión en la autopista Panamericana. Efectivos policiales explicaron que el primero de esos rodados era perseguido por un patrullero debido a que era robado.

El siniestro se produjo alrededor de las 4.30 de esta mañana, cuando un vecino de la zona vio un movimiento extraño en un vehículo Volkswagen Vento y llamó a la Policía. Según el relato del hombre, en avenida Alvear y Blandengues, en Tigre, una joven intentaba bajarse de un auto y otros ocupantes no se lo permitían.

Tras ese llamado, personal del Centro de Monitoreo Urbano comenzó a chequear las cámaras de seguridad y detectó al vehículo con algunos ocupantes en actitud sospechosa. En concreto, los jóvenes comenzaron a abrir y cerrar las puertas desde el interior del rodado.

Al ver ese movimiento extraño, los policías controlaron la patente y detectaron que se encontraba duplicada o que se trataba de un auto robado. Por este motivo, enviaron a un patrullero hacia la zona y comenzó la persecución ya que los jóvenes se dieron a la fuga.

El vehículo Vento comenzó a circular por la autopista Panamericana, en dirección a provincia y, durante más de cinco kilómetros, a manejaban a alta velocidad. Pese a que otro patrullero los interceptó e intentó frenarlos, el conductor rompió la barrera del peaje y casi atropelló a un policía. Finalmente, en el kilómetro 33,7 chocó contra un camión que se encontraba estacionado.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Galván (25), quien manejaba el auto y tenía antecedentes penales, Malena Antonela Choconi (21) y una tercera persona, de la que aún no hay datos. En tanto, Maico González de 16 años es la cuarta víctima y único sobreviviente. El menor de edad se encuentra intubado, con pronóstico reservado e internado en el Hospital de Pacheco. A todos les realizaron el control de alcoholemia, pero dio negativo.

En relación al conductor, apodado como "El Gordo", vecinos de la zona Norte de conurbano bonaerense lo sindicaron como el autor de varios robos de vehículo en la zona. De hecho, según información policial, el vehículo Vento en el cual circulaba había sido denunciado como robado el sábado a la noche.

Testimonios desgarradores

Cerca de las 7.30, posibles familiares de las víctimas comenzaron a acercarse hasta la zona del accidente para saber si sus hijos eran las víctimas fatales. Algunas de las personas incluso remarcaban que "sus hijos habían salido a bailar y no habían llegado a la casa".

Una de ellas fue la madre Malena, quien se acercó hasta el lugar porque a las 4.30 recibió un mensaje premonitorio y la ubicación del accidente. "Me dijo llorando que la policía los estaba persiguiendo y no sabía por qué. No sé si está viva o muerta", expresó. La mujer, angustiada por la situación, comentó que la joven había salido a un boliche porque había conocido hace poco a un chico. Luego recibió el audio con la ubicación del choque.

Por su parte, el camionero también explicó cómo vivió el accidente. "Estaba durmiendo y me despertó el golpe, bajé el vidrio y vi el auto abajo", dijo Armando. Además, agregó que al llegar la Policía le pidieron que se bajara del rodado porque "se prendía fuego". "Agarré la campera y salí. Me dijeron que eran delincuentes".

En relación a Malena, el camionero explicó que "la chica venía de acompañante y está fallecida". "Alcancé a verla pero está destrozada".