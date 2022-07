El dolor de una madre y el relato del camionero: así fue el fatal choque en Panamericana

Tres personas murieron y otra se encuentra gravemente herida luego del choque entre un automóvil y un camión en la autopista Panamericana. Efectivos policiales explicaron que el primero de esos rodados era perseguido por la Policía.

El siniestro se produjo alrededor de las 4.30 de esta mañana, cuando un automóvil Volkswagen Vento era perseguido por un patrullero de la Policía bonaerense y terminó impactando contra la parte trasera de un camión, en el kilómetro 33,7 del ramal Campana de la autopista Panamericana, en dirección a provincia.

Según lo difundido por las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo fue perseguido durante cinco kilómetros desde la zona de San Miguel, rompió la barrera del peaje y hasta explotó un neumático debido a un tiro que recibió por parte de la Policía. Si bien otro patrullero se colocó delante del rodado para que frenara, el Vento logró esquivarlo e impactó contra un camión que se encontraba estacionado.

Inmediatamente, personal de los bomberos voluntarios de General Pacheco concurrieron al lugar, junto con personal policial y de la empresa Ausol, y constataron que cuatro personas iban a bordo del vehículo, de los cuales tres se encontraban fallecidas.

"Estaba durmiendo y me despertó el golpe, bajé el vidrio y vi el auto abajo", dijo Armando, el camionero que recibió el impacto del choque mientras se encontraba durmiendo.

Y agregó: "Lo primero que me dijo la Policía es que me bajara porque se prendía fuego el camión. También me dijeron que eran delincuentes".

Minutos antes de las 7.30 el tránsito vehicular era desviado hacia la colectora, mientras los bomberos continúan con los trabajos para retirar los cuerpos del automóvil. En tanto, la fiscal de turno del Departamento Judicial de San Isidro y los peritos analizan los hechos.

Cerca ese horario, la madre de una joven se acercó hasta el lugar del hecho porque cerca de las 4.30 recibió un mensaje de su hija en el que le enviaba la ubicación. "Me dijo llorando que la policía los estaba persiguiendo y no sabía por qué. No sé si está viva o muerta". La mujer, angustiada por la situación, comentó que la joven había salido a un boliche porque había conocido a un chico. Luego recibió ese mensaje.

En relación a esa joven, que sería una de las víctimas fatales del accidente, el camionero explicó que "la chica venía de acompañante y está fallecida". "Alcancé a verla pero está destrozada".