Agostina Trigo y Guadalupe Lucero, unidas por la familia y el dolor

Además de la conmoción y dolor que reina en Mendoza tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Trigo (23) en un galpón abandonado de San Martín, otro dato impactó en la tarde de este miércoles: esta joven fallecida era prima de Guadalupe Lucero, la niña de San Luis que lleva más de un año desaparecida.

Este parentesco entre las víctimas ha sido confirmado por medios de la vecina provincia, que señalaron que en más de una oportunidad vieron a la abuela de Agostina participar de las marchas pidiendo por la aparición de Guadalupe.

Esta señora es Gladys Domínguez, hermana de la abuela de Guadalupe (Silvia Domínguez), por lo que la menor -tenía 5 años cuando dejó de ser vista- es prima de la chica asesinada.

Hay un detalle más, que no es menor. La expareja y padre del hijo de Trigo también es de San Luis, y según comentaron los allegados, la joven en mucha ocasiones viajo hacia esa provincia para poner en contacto al nene con su padre.

La coincidencia entre Agostina y Guadalupe ha llamado la atención de muchos, que casi no pueden creer como en tan poco tiempo la misma familia debe atravesar dos situaciones tan dolorosas.

La niña de San Luis.

En el caso de la muchacha de San Martín, la búsqueda fue de dos días, ya que desapareció el domingo cuando iba a encontrarse con un hombre por un aparente ofrecimiento de trabajo. Salió de su casa el domingo a la noche con destino al distrito de Buen Orden, y no volvió a ser vista hasta este miércoles, cuando la hallaron en un galpón abandonado sin vida, con una herida de arma blanca en la espalda y golpes.

La investigación de este este hecho por el momento no tiene detenidos, aunque los pesquisas ya manejan un par de hipótesis y posibles sospechosos.

La causa de Guadalupe es radicalmente distinta, pero no menos dramática. Desapareció el 14 de junio del 2021 en San Luis y, más allá de los múltiples rastrillajes que se realizaron para dar con su paradero, hasta hoy no hay certezas sobre qué pasó con la nena. Hace apenas una semana un hombre se presentó a declarar y dijo ser el asesino de la pequeña, incluso marcando el lugar donde habría dejado los restos. Sin embargo, en esa zona la Policía no encontró nada y los dichos de este sujeto se toman con "pinza" ya que padecería esquizofrenia.