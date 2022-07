La familia de Agostina confirmó que el cuerpo es el de la joven desaparecida

Con el hallazgo del cuerpo de una mujer en una galpón abandonado, las esperanzas de la familia de Agostina Trigo comenzaron a derrumbarse. La joven de 22 años había salido el domingo de su casa en busca de una posibilidad laboral, pero nunca regresó.

A partir de algunas cámaras se pudo saber cuáles fueron los últimos pasos de la víctimas, así fue que se limitó la zona de rastrillaje. En la mañana de este miércoles, mientras la familia pedía por su paradero en una marcha, la polícía iniciaba tareas de búsqueda.

Finalmente, en un galpón abandonado ubicado en carril Robert, entre carril Norte y Chivilcoy, es que se logró dar con el cuerpo de una mujer. Rápidamente se pudo determinar que el cadáver había sufrido una herida de arma blanca en la espalda.

La familia de Agostina se hizo presente en el lugar, pero no les permitieron ingresar. Sin embargo, luego se sumó uno de sus primos en calidad de testigos. Fue esta persona quien notificó al resto de sus familiares que el cuerpo pertenecía a la joven desaparecida. "A mí no me dejaron pasar porque soy el tío. Con tipos como este hay que hacer algo, pena de muerte les tendrían que dar", expresó Oscar a MDZ.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal mantuvieron la reserva y se negaron a confirmar la identidad de la víctima hasta tanto no se realicen los estudios pertinentes. "Desde el MPF no se ha emitido ningún comunicado oficial por el momento", expresaron.

Por su parte, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, comentó a los medios que, desde el Ministerio de Seguridad, también se le había confirmado que los restos pertenecían a Agostina y sumó: "Me comunicaron por vía telefónica que es Agostina. Pero todavía no tenemos pruebas certeras. Hablamos ayer con la familia".