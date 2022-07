El atroz relato de una nena que fue violada por su padrastro

Un teniente de la Policía bonaerense fue detenido en la localidad de Almirante Brown acusado de abusar sexualmente a la hija de 10 años de su pareja, quien también es integrante de esa fuerza. La pequeña narró el calvario que vivió y afirmó que "no era la primera vez".

El 25 de julio, la madre de la nena se encontraba trabajando en el Destacamento de Malvinas como ayudante de guardia cuando notaron que les faltaba un elemento para continuar trabajando. En ese contexto, la mujer se ofreció para ir a buscarlo hasta su domicilio, el cual se encuentra a pocos metros de la comisaría.

Sin embargo, al abrir la puerta de su casa encontró a su hija corriendo semidesnuda hacia la habitación. Automáticamente se acercó y le preguntó qué había sucedido. Entre llantos, la nena le contó en detalle el horror que había vivido.

"Estaba en casa, me pidió que me ponga una pollera y me saque la bombacha", explicó. Y agregó: "Después me llevó al sillón y me dijo que me siente, me puso una frazada encima, me tapó y me metió los dedos en la vagina y después el pi.... ".

Tras la llegada de su madre, la niña le explicó que salió corriendo para la pieza "porque él me dijo andá a cambiarte". Finalmente, confesó: "No es la primera vez que me lo hace".

Ante el brutal relato, la mujer le envió un mensaje a un compañero de trabajo y le pidió que vigilara la casa porque temía que el agresor, su pareja, se fugara. De hecho, las sospechas de la madre de la niña se confirmaron minutos más tarde, cuando el teniente de la localidad de Presidente Perón se subió al auto y se fugó.

Pese a los intentos, el hombre fue detenido a las pocas cuadras y lograron secuestrarle el arma. En tanto, el Cuerpo Médico revisó a la pequeña y confirmó un reciente abuso sexual. Además, constataron que los ataques tenían "larga data".

El teniente acusado fue trasladado a la Comisaría Primera de Adrogué. Interviene la UFI 9 de Lomas de Zamora.