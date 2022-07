Minutos de terror en un colectivo: discutió y le apuntó con un arma al chofer

Una discusión vial generó un violento episodio en Villa Domínico, Avellaneda. Un chofer de colectivo realizó una mala maniobra y generó el enojo de otro conductor que decidió responder con amenazas y un arma de fuego.

El hecho se produjo cerca de las 17 del domingo, cuando un colectivo de la línea 98, ramal 116, realizó una mala maniobra en la intersección de las calles Otero y Soreda, en Villa Domínico, y rozó a un auto. En ese contexto, se inició una discusión vial.

Según lo que pudo notarse a través de un video filmado desde el interior del colectivo, el conductor de la camioneta que fue víctima de ese incidente comenzó a insultar al chofer y le pidió "que baje". Sin embargo, ante la negativa, el sujeto insistió y sacó un arma del auto.

Los gritos de la gente se apoderaron de la escena y, entre empujones, comenzaron a decir: "¡Hay un tipo con un arma!". Rápidamente, una gran cantidad de pasajeros, entre los que había niños, se lanzaron al piso y le pedían al chofer que "¡por favor, no abriera las puertas!".

Alejo, uno de los pasajeros relató la situación a TN. "La camioneta se cruzó adelante, estaba sacado ese hombre. Se bajó a los gritos diciéndole 'vos me lo rayaste, vos me lo rayaste' y fue hasta la camioneta y sacó un revólver", dijo. Y agregó: "Está loco, le quería pegar un tiro porque el chofer no bajaba. Y el chofer le quería pasar los papeles por la ventanilla, pero él no quería, estaba re loco".

En relación a la situación que se vivió en el interior del colectivo, el joven explicó que "se tiraron al piso porque vieron el revolver". "Había muchos nenes y muchas mamás arriba. Cuando el tipo se dio cuenta que lo estábamos filmando, pegó media vuelta y se fue. La Policía nunca apareció. El tipo se fue de lo más tranquilo", apuntó.