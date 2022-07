La triste despedida de Laura Carbonari tras la muerte de María Pía Persia

La arquitecta y artista plástica María Pía Persia murió por estrangulamiento y tanto las cámaras de seguridad como los testimonios son fundamentales para establecer quién ingresó a la casa antes de su muerte. En medio de la investigación, la reconocida periodista y excandidata a legisladora provincial por el Partido Federal, Laura Carbonari, le dedicó un sentido mensaje por su partida. "Pía Persia, no será fácil despedirte", expresó.

"Chau, Pía, amiga del alma, estuviste ahí siempre cuando te necesité, me acompañaste en momentos muy importantes de mi vida, sin tu ayuda no habría podido. No puedo creer que ya no estés", señaló Carbonari tras la misteriosa muerte de su amiga y asesora del Partido Federal.

Y agregó: "Voy a extrañar tu acento porteño, tu buen humor, tu fiel compañerismo, tu profundo conocimiento del arte, tu talento, tus charlas, tu amor infinito por Mendoza que nunca dejabas de expresar".

A su vez, la reconocida periodista, conductora y profesora de Filosofía afirmó que siente un gran dolor tras su partida y que "le duele decirle a sus hijos y familia cuánto lo siente y acompaña en este duro momento".

Laura Carbonari junto a Pía Persia.

En relación a su compañerismo durante la campaña realizada dentro del Partido Federal, en la que Carbonari se presentó como candidata a legisladora provincial, afirmó: "Me defendiste como nadie en la campaña, pusiste en valor cada actividad por pequeña que fuera".

"Te arrancaron de esta dimensión"

Multifacética, María Pía Persia, dio color al Hotel Esplendor y, según el relato de Carbonari, puso en valor miles de historias en el Raíces Aconcagua. "Reímos, soñamos, plasmamos, caminamos juntas", escribió.

Tras la confirmación de la muerte y la investigación que se lleva a cabo durante estas últimas horas, la periodista resaltó: "Estoy paralizada por cómo te arrancaron de esta dimensión de la vida. Pero conociéndote ya estarás preparando la manera de ayudarnos desde allá arriba".

Y concluyó: "Dios te tenía preparado algo muy grande, sino no entiendo nada... No alcanzaste a ver cuan importante era lo que hacías por Mendoza".

El caso

El sábado al mediodía, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en el interior de un domicilio ubicado en Joaquín V. González y Olascoaga, de la Sexta Sección de Ciudad. Los primeros peritos que llegaron remarcaron que María Pía Persia se encontraba en el suelo de una habitación que se usa como depósito, boca abajo. Además, agregaron que "no se advertían signos de violencia".

Pese a que parecía un suicidio o una muerte por causas naturales, la Justicia provincial lo investigó como un presunto femicidio. Justamente, fue ese el contexto que permitió descubrir nuevos elementos clave que vincularían su muerte con un asesinato.

Ahora los pesquisas analizan unas imágenes aportadas por las cámaras de seguridad que muestran a un hombre entrando al domicilio, horas antes de encontrar el cadáver de Persia. En tanto, mientras se aguardan los resultados de la necropsia para conocer la causa y la data precisa de la muerte, los primeros adelantos de la necropsia hablarían sobre un estrangulamiento o ahorcamiento.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, por el momento, no emitirán ningún comunicado oficial ya que se encuentran a la "espera del informe final del Cuerpo Médico Forense sobre la necropsia que se ha realizado".