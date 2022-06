La millonaria suma que le robaron a una empresa de encomiendas

Este lunes por la tarde, una empresa argentina dedicada al transporte de mercaderías fue víctima de un millonario robo. Pesos, dinero, cheques, documentación y otro tipo de bienes fueron parte del hurto.

El hecho se produjo este lunes por la tarde, tanto en la oficina de la empresa Rosario Cargas ubicada en San Luis al 1600 de la zona sur de la ciudad santafesina. Según el portal La Capital de Rosario, el episodio se inició cuando arribó Roxana, una de las titulares de la empresa.

La mujer se había acercado a la empresa para dejar cerca de 80 paquetes para despachar a Buenos Aires, los cuales se sumarían a otros 70 que ya habían en el depósito. Sin embargo, al intentar ingresar notó que la puerta estaba cerrada.

“Cuando llegué me llamó la atención lo de la puerta. Bajé de la chatita y toqué la puerta. Al entrar me recibieron dos hombres con empujones y me metieron adentro de la oficina. En el galpón estaba el jefe de personal de la empresa tirado en el piso y en los fondos, detrás de los camiones, otros dos empleados. A uno de ellos los ladrones le habían pegado en las costillas y en el rostro y tuvo que terminar en el hospital para que lo atendieran. Y en la oficina había otros dos hombres maniatados”, dijo Roxana.

En relación a la mecánica del robo, la víctima explicó que "su trabajo es rutinario". "Alguna persona lo sabe. Recibimos las cajas con valores todas las tardes a la misma hora y las enviamos a Buenos Aires. No tenemos ni idea de lo que hay en los paquetes, no los revisamos".

El robo fue perpetrado por dos sujetos de unos 40 años y no duró más de veinte minutos. Además, tampoco hubo disparos. Según las cámaras de seguridad, los delincuentes subieron las 150 cajas a un utilitario Volkswagen Saveiro, donde habría un tercer cómplice y huyeron.

Finalmente, la mujer resaltó la suma que fue robada en Rosario Cargas: "Nosotros evaluamos que había al menos 9 millones de pesos".