Las dolorosas declaraciones del padre del joven asesinado en la Costa

El padre de Martín Mora Negretti, el joven asesinado en Mar del Plata este domingo, habló sobre el crimen de su hijo y pidió bajar la edad de imputabilidad. El hombre lanzó contundentes declaraciones en las que se refirió a los menores de edad que estuvieron detenidos durante las primeras horas.

Luis Mora afirmó que ya no tiene ganas de vivir y que "le destrozaron la vida" porque a su hijo "le cegaron la vida unos hijos de mil p***". El hombre se refirió a los menores que estuvieron involucrados en el asesinato de Martín Mora Negretti durante las primeras horas y expresó: "No me vengan a decir que los menores no son partícipes. Mi hijo no murió de una puñalada, tenía seis".

Además afirmó a Radio Mitre que la instigadora de toda la situación fue "la basura de la novia -de Julio César Bibbo-, esa delincuente".

En relación a la etapa de investigación, Mora explicó que se encuentra en contacto con el fiscal, quien "le aseguró que se están aclarando cosas mínimas para poder cerrar la causa y llevarla a juicio". En tanto, volvió a arremeter contra la situación de los menores y explicó que "van a bregar porque los menores queden encerrados. Él considera que son un peligro para la sociedad".

"Por mi hijo voy a hacer justicia. El día del juicio no voy a escatimar, me autorice o no el juez, a que estén todos los medios para que le vean la cara a estos hijos de puta y que se pudran ahí adentro", apuntó Mora.

En su dolor y enojo, el padre de Martín dijo: "No me vengan con los tratados internacionales, la ley del menor, los derechos humanos. Resulta que los menores son delincuentes que están en la calle, tienen derechos humanos y mi hijo, que está a tres metros bajo tierra, ¿no tiene? Mi hijo no tiene derechos humanos, lo mataron por matar".

El caso

El asesinato de Martín Mora Negretti (30) ocurrió a la 1.50 del domingo 19 de junio, en las calles Sarmiento y Rawson, cerca de los tribunales marplatenses, donde Martín y su amigo Bruno caminaban junto a sus respectivas parejas. En ese momento, observaron que desde un departamento ubicado en un séptimo piso arrojaban bolsas con agua, lo que género una discusión en la que una joven y otros tres adolescentes salieron a la calle y agredieron a los dos amigos.

A raíz del ataque, Mora Negretti, quien había ido a pasar el fin de semana largo, su cumpleaños y el Día del Padre junto a su familia en Mar del Plata, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de esa ciudad en el que falleció poco después.

Finalmente, el lunes 20 se produjo la detención de un hombre de 21 años identificado como Julio César Bibbo, luego de que tres adolescentes acusados del mismo hecho se declararon inocentes ante la Justicia y lo apuntaran como el responsable.