Video: así fue el ataque a Martín Negretti, el turista asesinado en la Costa

Luego de la detención del presunto autor material del asesinato de Martín Mora Negretti, apuñalado este domingo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, se conoció un video de la secuencia. El hombre había decidido ir a la Costa para pasar el Día del Padre y el fin de semana largo.

El asesinato ocurrió a la 1.50 del domingo, en las calles Sarmiento y Rawson, cerca de los tribunales marplatenses, donde Martín y su amigo Bruno caminaban junto a sus respectivas parejas. En ese momento, observaron que desde un departamento ubicado en un séptimo piso arrojaban bolsas con agua, lo que género una discusión en la que una joven y otros tres adolescentes salieron a la calle y agredieron a los dos amigos.

A raíz del ataque, Mora Negretti, quien había ido a pasar el fin de semana largo, su cumpleaños y el Día del Padre junto a su familia en Mar del Plata, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de esa ciudad en el que falleció poco después.

Finalmente, este lunes se produjo la detención de un hombre de 21 años, luego de que tres adolescentes acusados del mismo hecho se declararon inocentes ante la Justicia y apuntaron a otro sospechoso. Se trataría del tío de uno de los menores.

Por su parte, Luis, el padre de la víctima dijo esta mañana que los agresores no se encontraban alcoholizados ni drogados, por lo que estaban "muy conscientes" de sus actos. "A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo salió a festejar su cumpleaños (cumplió treinta el sábado) y volvía con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a puñaladas", indicó Luis en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

"Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres", afirmó el hombre que tiene otros tres hijos que residen en Mar del Plata, al igual que su esposa.